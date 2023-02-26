|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 23:22
mogicanin1986 написав: 042013 написав:
У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?
Відкрити можна зараз і на меншу суму, але мінімальна сума для замовлення видачі готівки у відділенні вже 300$
Цікаво, а як давно це зробили?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5794
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 909 раз.
- Подякували: 4698 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Суб 25 лют, 2023 16:47
Искатель написав: mogicanin1986 написав: 042013 написав:
У приваті все ще актуальна умова, що конвертдепо має бути відкрите на суму не менш як 500$, чи можна й менше?
Відкрити можна зараз і на меншу суму, але мінімальна сума для замовлення видачі готівки у відділенні вже 300$
Цікаво, а як давно це зробили?
Що саме я робив? Сума готівки на замовлення подивиться самі в приват 24 та на минфіні отзив є.
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 лют, 2023 16:59
Искатель написав:
Цікаво, а як давно це зробили?
Мова, здається, йде саме про передзамовлення готівки. Тобто попередньо замовити можна мінімум 300 долярів.
Але воно й логічно: який сенс замовляти 100 долярів? Сотку можна (і треба) знімати без замовлення в будь-якому відділенні. І хай не триндять, шо в них одного сотенного папірця нема.
-
042013
-
-
- Повідомлень: 154
- З нами з: 22.07.18
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лют, 2023 03:29
Как сейчас обстоит дело с выдачей валюты (с карточки ,депо) ?
Есть/нет ?
Спасибо.
-
designarm
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лют, 2023 11:12
designarm написав:
Как сейчас обстоит дело с выдачей валюты (с карточки ,депо) ?
Есть/нет ?
Спасибо.
все чудово , все єсть
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 255
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лют, 2023 12:36
lamal написав: designarm написав:
Как сейчас обстоит дело с выдачей валюты (с карточки ,депо) ?
Есть/нет ?
Спасибо.
все чудово , все єсть
Але надійніше замовляти заздалегідь.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5642
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 875 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|