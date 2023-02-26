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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 01:05
Shaman написав: IMPRINTER написав: Shaman написав:
декілька разів проходила інфо, що Приват обмежив використання кредитних коштів - не можна знімати та переводити на інші картки.
це вибірково чи по всім?
выборочно у меня из трех подконтрольных мне кредиток тока по одной такое
... НО к слову сказать ниодин нормальный человек не будет снимать
нал или переводить с кредитки с комиссией 4%, поэтому ограничение условное.
ни один нормальный свинорыл ))) много людей это делает. иногда это имеет смысл.
в приницпе один из относительно недорогих способов брать в кредит кеш - большинство других предложений дороже
там, где ввели такое ограничение - прописка рисковая или что-то еще?
прописка у всех трех карт одинаковая харьковская
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