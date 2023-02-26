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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 230231232233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 01:05

  Shaman написав:
  IMPRINTER написав:
  Shaman написав:декілька разів проходила інфо, що Приват обмежив використання кредитних коштів - не можна знімати та переводити на інші картки.

це вибірково чи по всім?


выборочно у меня из трех подконтрольных мне кредиток тока по одной такое ... НО к слову сказать ниодин нормальный человек не будет снимать нал или переводить с кредитки с комиссией 4%, поэтому ограничение условное.

ни один нормальный свинорыл ))) много людей это делает. иногда это имеет смысл.
в приницпе один из относительно недорогих способов брать в кредит кеш - большинство других предложений дороже

там, где ввели такое ограничение - прописка рисковая или что-то еще?


прописка у всех трех карт одинаковая харьковская
IMPRINTER
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  #<1 ... 230231232233
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