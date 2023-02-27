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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 01:05
Shaman написав: IMPRINTER написав: Shaman написав:
декілька разів проходила інфо, що Приват обмежив використання кредитних коштів - не можна знімати та переводити на інші картки.
це вибірково чи по всім?
выборочно у меня из трех подконтрольных мне кредиток тока по одной такое
... НО к слову сказать ниодин нормальный человек не будет снимать
нал или переводить с кредитки с комиссией 4%, поэтому ограничение условное.
ни один нормальный свинорыл ))) много людей это делает. иногда это имеет смысл.
в приницпе один из относительно недорогих способов брать в кредит кеш - большинство других предложений дороже
там, где ввели такое ограничение - прописка рисковая или что-то еще?
прописка у всех трех карт одинаковая харьковская
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:26
Шановні, підкажіть. Колись забирав $ депо в Укргазбанку, сотки всі перевірив, а от "здачу" в 2 по 20$ нормально не подивився, ще й світло було якесь тускле. На одній є жовті плями, як розводи, а на іншій невеликі прямокутні сірі штампи ззаду з якимись цифрами. Обидві сьогодні забракували в обмінці. Знаю, що можна спробувати запхнути їх в термінал Привату, їх з'їсть без проблем? Треба відкривати доларовий Приват-вклад на місяць і його поповнювати?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:45
Striker написав:
Треба відкривати доларовий Приват-вклад на місяць і його поповнювати?
Правильно ваша фраза мала б звучати так "Треба відкривати безстроковий Приват-вклад і його поповнювати". Майте на увазі - 40USD приват вам замовити не дасть. Треба буде або докладувати до 300 і замовляти або сподіватись на дрібні долари у відділенні - без гарантій на те що таке трапиться, ну або йти до відділення зі своїми 60 баксами і сподіватись що вам видадуть "під здачу" 40.
Як варіант - якщо є знайомі що їздять за кордон - дати банкноти їм - за кордоном такого маразму як в Україні в більшості країн немає
Востаннє редагувалось Alien
в Пон 27 лют, 2023 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:56
Alien, дякую. Та то вже другорядне, можна і на Алі щось буде прикупити потім на ці 40$. Головне здихатися від них. А безстроковий мається на увазі, що можна буде сьогодні покласти, а завтра вже можна зняти їх на валютну карту?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:00
Striker написав:
А безстроковий мається на увазі, що можна буде сьогодні покласти, а завтра вже можна зняти їх на валютну карту?
Знімати на картку можна навіть в день внесення, крім самого першого разу. Приват-вкладу на місяць не буває - він відкривається на рік з вільних зняттям та поповненням будь-коли. Виняток - в день відкриття його можна поповнити лише на суму яку ви заявили при відкритті - і їх в цей же день зняти неможливо - лише наступного дня. Усі подальші суми можна знімати на картку навіть в день внесення.
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