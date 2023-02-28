RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 230231232233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 01:05

  Shaman написав:
  IMPRINTER написав:
  Shaman написав:декілька разів проходила інфо, що Приват обмежив використання кредитних коштів - не можна знімати та переводити на інші картки.

це вибірково чи по всім?


выборочно у меня из трех подконтрольных мне кредиток тока по одной такое ... НО к слову сказать ниодин нормальный человек не будет снимать нал или переводить с кредитки с комиссией 4%, поэтому ограничение условное.

ни один нормальный свинорыл ))) много людей это делает. иногда это имеет смысл.
в приницпе один из относительно недорогих способов брать в кредит кеш - большинство других предложений дороже

там, где ввели такое ограничение - прописка рисковая или что-то еще?


прописка у всех трех карт одинаковая харьковская
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38991
З нами з: 06.08.09
Подякував: 225 раз.
Подякували: 6233 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:26

Шановні, підкажіть. Колись забирав $ депо в Укргазбанку, сотки всі перевірив, а от "здачу" в 2 по 20$ нормально не подивився, ще й світло було якесь тускле. На одній є жовті плями, як розводи, а на іншій невеликі прямокутні сірі штампи ззаду з якимись цифрами. Обидві сьогодні забракували в обмінці. Знаю, що можна спробувати запхнути їх в термінал Привату, їх з'їсть без проблем? Треба відкривати доларовий Приват-вклад на місяць і його поповнювати?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2928
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3560 раз.
Подякували: 5863 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:45

Re: ПриватБанк

  Striker написав:Треба відкривати доларовий Приват-вклад на місяць і його поповнювати?

Правильно ваша фраза мала б звучати так "Треба відкривати безстроковий Приват-вклад і його поповнювати". Майте на увазі - 40USD приват вам замовити не дасть. Треба буде або докладувати до 300 і замовляти або сподіватись на дрібні долари у відділенні - без гарантій на те що таке трапиться, ну або йти до відділення зі своїми 60 баксами і сподіватись що вам видадуть "під здачу" 40.
Як варіант - якщо є знайомі що їздять за кордон - дати банкноти їм - за кордоном такого маразму як в Україні в більшості країн немає
Востаннє редагувалось Alien в Пон 27 лют, 2023 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Alien
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 12.01.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:56

Alien, дякую. Та то вже другорядне, можна і на Алі щось буде прикупити потім на ці 40$. Головне здихатися від них. А безстроковий мається на увазі, що можна буде сьогодні покласти, а завтра вже можна зняти їх на валютну карту?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2928
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3560 раз.
Подякували: 5863 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 20:00

Re: ПриватБанк

  Striker написав:А безстроковий мається на увазі, що можна буде сьогодні покласти, а завтра вже можна зняти їх на валютну карту?
Знімати на картку можна навіть в день внесення, крім самого першого разу. Приват-вкладу на місяць не буває - він відкривається на рік з вільних зняттям та поповненням будь-коли. Виняток - в день відкриття його можна поповнити лише на суму яку ви заявили при відкритті - і їх в цей же день зняти неможливо - лише наступного дня. Усі подальші суми можна знімати на картку навіть в день внесення.
Alien
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 12.01.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:59

После всех манипуляций - советую на ПВ оставить 1 цент, чтобы он не самоликвидировался через какое-то время. Полезный продукт.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6807
З нами з: 27.12.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 08:22

  mustbe написав:После всех манипуляций - советую на ПВ оставить 1 цент, чтобы он не самоликвидировался через какое-то время. Полезный продукт.

Були сигнали, що це нічого не гарантує і той цент потім може опинитися на картці, а вклад тю-тю. Як вже пощастить.
klug
 
Повідомлень: 7951
З нами з: 18.08.14
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 08:28

  klug написав:
  mustbe написав:После всех манипуляций - советую на ПВ оставить 1 цент, чтобы он не самоликвидировался через какое-то время. Полезный продукт.

Були сигнали, що це нічого не гарантує і той цент потім може опинитися на картці, а вклад тю-тю. Як вже пощастить.

Может и были, может и не гарантирует.
Но у меня ПВ живёт уже несколько лет с балансом 1 цент. Мне не жалко.
А до этого - самозакрывался каждый год.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6807
З нами з: 27.12.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 08:51

Re: ПриватБанк

За ПВ - щось пригадується про 10 грн та один рік без руху десь в їх талмудах. Тобто при менше 10 грн (екв.) мають право закрити і коли рух по рах. менше одного року. А якщо руху немає рік і більше, то і 10 грн не спасе. На практиці в мене гривневі з 1...10 коп висять вже багато років, раз на півроку рухаю. А валютні нульові тихенько пропали десь за півроку неактивності.
alibob
 
Повідомлень: 405
З нами з: 31.01.18
Подякував: 162 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:29

  alibob написав:За ПВ - щось пригадується про 10 грн та один рік без руху десь в їх талмудах. Тобто при менше 10 грн (екв.) мають право закрити і коли рух по рах. менше одного року. А якщо руху немає рік і більше, то і 10 грн не спасе. На практиці в мене гривневі з 1...10 коп висять вже багато років, раз на півроку рухаю. А валютні нульові тихенько пропали десь за півроку неактивності.

С конвертов центы капали, вот ими и надо было пополнять.
Порт
 
Повідомлень: 978
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 230231232233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kucher_oleg_ua, riwalir, Sense Bank і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2330)
28.02.2023 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.