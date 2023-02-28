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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 14:43
Striker написав:
Знаю, що можна спробувати запхнути їх в термінал Привату, їх з'їсть без проблем?
Як вийде. В мене було дві купюри 100$ з жовтими плямами. Також при отриманні недогледів. То одну термінал взяв, а іншу - ні в яку не хоче. Спробував десь в 5ти терміналах.
Якщо пляма від цвилі - не прийме. Якось такі плями мабуть по іншому світяться при скануванні.
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xenium
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Додано: Вів 28 лют, 2023 15:31
Напомните, если авторизоваться через тумбу КДВ, я смогу пополнить свою универсальную? Если да, то больше чем на 5т пропустит? Или нужно вставлять универсальную?
Востаннє редагувалось mihasik
в Вів 28 лют, 2023 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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mihasik
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Додано: Вів 28 лют, 2023 16:10
Правильно ли я понимаю, что минимальная комиссия на вывод с универсальной (интернет) в другой банк по ибану это 0,5% (максимум 100 грн.) или есть какие-то более выгодные варианты ? Карты Конкорда нет, вроде как только там осталась возможность, правда в рамках лимита.
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SILVER_UA
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:18
SILVER_UA написав:
Правильно ли я понимаю, что минимальная комиссия на вывод с универсальной (интернет) в другой банк по ибану это 0,5% (максимум 100 грн.) или есть какие-то более выгодные варианты ? Карты Конкорда нет, вроде как только там осталась возможность, правда в рамках лимита.
Откройте онлайн в приложении Необанк ( Конкорд) виртуальную, она же цифровая карта, регистрация через Дию или фото паспорта и кода и отправляйте без комиса, лимит вроде по реквизитам 20 тысяч в месяц и на карту тоже 20 тысяч.
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mogicanin1986
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