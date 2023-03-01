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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:43

Re: ПриватБанк

  Striker написав:Знаю, що можна спробувати запхнути їх в термінал Привату, їх з'їсть без проблем?

Як вийде. В мене було дві купюри 100$ з жовтими плямами. Також при отриманні недогледів. То одну термінал взяв, а іншу - ні в яку не хоче. Спробував десь в 5ти терміналах.
Якщо пляма від цвилі - не прийме. Якось такі плями мабуть по іншому світяться при скануванні.
xenium
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 15:31

Re: ПриватБанк

Напомните, если авторизоваться через тумбу КДВ, я смогу пополнить свою универсальную? Если да, то больше чем на 5т пропустит? Или нужно вставлять универсальную?
Востаннє редагувалось mihasik в Вів 28 лют, 2023 17:29, всього редагувалось 1 раз.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 16:10

Правильно ли я понимаю, что минимальная комиссия на вывод с универсальной (интернет) в другой банк по ибану это 0,5% (максимум 100 грн.) или есть какие-то более выгодные варианты ? Карты Конкорда нет, вроде как только там осталась возможность, правда в рамках лимита.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 18:18

  SILVER_UA написав:Правильно ли я понимаю, что минимальная комиссия на вывод с универсальной (интернет) в другой банк по ибану это 0,5% (максимум 100 грн.) или есть какие-то более выгодные варианты ? Карты Конкорда нет, вроде как только там осталась возможность, правда в рамках лимита.
Откройте онлайн в приложении Необанк ( Конкорд) виртуальную, она же цифровая карта, регистрация через Дию или фото паспорта и кода и отправляйте без комиса, лимит вроде по реквизитам 20 тысяч в месяц и на карту тоже 20 тысяч.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 01:57

Re: ПриватБанк

Господа, а тропинка к соседкам что, не работает после 21:00? Говорит, "платіж не може бути проведено. Будь ласка, здійсніть його після шостої години ранку"
Mathias
 
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