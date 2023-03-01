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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лют, 2023 14:43
Striker написав:
Знаю, що можна спробувати запхнути їх в термінал Привату, їх з'їсть без проблем?
Як вийде. В мене було дві купюри 100$ з жовтими плямами. Також при отриманні недогледів. То одну термінал взяв, а іншу - ні в яку не хоче. Спробував десь в 5ти терміналах.
Якщо пляма від цвилі - не прийме. Якось такі плями мабуть по іншому світяться при скануванні.
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xenium
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Додано: Вів 28 лют, 2023 15:31
Напомните, если авторизоваться через тумбу КДВ, я смогу пополнить свою универсальную? Если да, то больше чем на 5т пропустит? Или нужно вставлять универсальную?
Востаннє редагувалось mihasik
в Вів 28 лют, 2023 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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mihasik
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Додано: Вів 28 лют, 2023 16:10
Правильно ли я понимаю, что минимальная комиссия на вывод с универсальной (интернет) в другой банк по ибану это 0,5% (максимум 100 грн.) или есть какие-то более выгодные варианты ? Карты Конкорда нет, вроде как только там осталась возможность, правда в рамках лимита.
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SILVER_UA
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Додано: Вів 28 лют, 2023 18:18
SILVER_UA написав:
Правильно ли я понимаю, что минимальная комиссия на вывод с универсальной (интернет) в другой банк по ибану это 0,5% (максимум 100 грн.) или есть какие-то более выгодные варианты ? Карты Конкорда нет, вроде как только там осталась возможность, правда в рамках лимита.
Откройте онлайн в приложении Необанк ( Конкорд) виртуальную, она же цифровая карта, регистрация через Дию или фото паспорта и кода и отправляйте без комиса, лимит вроде по реквизитам 20 тысяч в месяц и на карту тоже 20 тысяч.
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mogicanin1986
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Додано: Сер 01 бер, 2023 01:57
Господа, а тропинка к соседкам что, не работает после 21:00? Говорит, "платіж не може бути проведено. Будь ласка, здійсніть його після шостої години ранку"
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Mathias
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Додано: Сер 01 бер, 2023 09:46
За карусельние дела Примат мне дорисовал кредитний лимит по карте до
уровня 20 000 грн .
Крутите карусели господа.
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Goodman
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Додано: Сер 01 бер, 2023 09:52
Mathias написав:
Господа, а тропинка к соседкам что, не работает после 21:00? Говорит, "платіж не може бути проведено. Будь ласка, здійсніть його після шостої години ранку"
Вони явно щось там поміняли. Наразі після створення платежу з'явився напис буцімто платіж відправляється на перевірку фахівцям, перевірка може тривати до двох годин. Статус платежу пропонують відслідковувати в архіві.
Сума 10000 як на мене не варта такої пристальної уваги, але приват вирішив по іншому
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Alien
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:42
Alien написав: Mathias написав:
Господа, а тропинка к соседкам что, не работает после 21:00? Говорит, "платіж не може бути проведено. Будь ласка, здійсніть його після шостої години ранку"
Вони явно щось там поміняли. Наразі після створення платежу з'явився напис буцімто платіж відправляється на перевірку фахівцям, перевірка може тривати до двох годин. Статус платежу пропонують відслідковувати в архіві.
Сума 10000 як на мене не варта такої пристальної уваги, але приват вирішив по іншому
А не може це бути якось пов'язано з... КРАІЛ?
Коняка та ну дуууже грайлива
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Amethyst
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:52
Alien написав: Mathias написав:
Господа, а тропинка к соседкам что, не работает после 21:00? Говорит, "платіж не може бути проведено. Будь ласка, здійсніть його після шостої години ранку"
Вони явно щось там поміняли. Наразі після створення платежу з'явився напис буцімто платіж відправляється на перевірку фахівцям, перевірка може тривати до двох годин. Статус платежу пропонують відслідковувати в архіві.
Сума 10000 як на мене не варта такої пристальної уваги, але приват вирішив по іншому
В мене і на 2000 грн таке, напевно у всіх, переказували родичі по реквізитам теж саме, один десь за пів години провели, а інший майже 2 години, щось сказився приват
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vovabelokon99
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:15
Alien написав: Mathias написав:
Господа, а тропинка к соседкам что, не работает после 21:00? Говорит, "платіж не може бути проведено. Будь ласка, здійсніть його після шостої години ранку"
Вони явно щось там поміняли. Наразі після створення платежу з'явився напис буцімто платіж відправляється на перевірку фахівцям, перевірка може тривати до двох годин. Статус платежу пропонують відслідковувати в архіві.
Сума 10000 як на мене не варта такої пристальної уваги, але приват вирішив по іншому
Они мне завернули платеж на 400 гривен
И вот сейчас тоже "на проверке". При этом на другом аккаунте, с которого регулярно сливается в известном направлении 6-7к такого нет.
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Mathias
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