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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 18:46
Вітаю. Стежка до Необанку працює безкомісійно лише з Інтернет карти? Чи можна також з Універсальної вивести без комісії на Лайткард в Необанку?
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