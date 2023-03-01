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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:46

Re: ПриватБанк

Вітаю. Стежка до Необанку працює безкомісійно лише з Інтернет карти? Чи можна також з Універсальної вивести без комісії на Лайткард в Необанку?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 09.02.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 232233234235
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