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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 18:46
Re: ПриватБанк
Вітаю. Стежка до Необанку працює безкомісійно лише з Інтернет карти? Чи можна також з Універсальної вивести без комісії на Лайткард в Необанку?
Додано: Сер 01 бер, 2023 21:49
Re: ПриватБанк
Підкажіть, буль ласка, якщо в додатку замовив готівку у доларах в касі отримати, то у призначений час можна відразу чергу в касу займати, чи через менеджера?
Додано: Сер 01 бер, 2023 21:51
Додано: Сер 01 бер, 2023 21:52
Відразу в касу. Тут менеджери до валюти відношення не мають ніякого. Не забудьте фінансовий телефон - без нього нічого не видадуть. А паспорт в принципі не потрібен
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