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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:46

Re: ПриватБанк

Вітаю. Стежка до Необанку працює безкомісійно лише з Інтернет карти? Чи можна також з Універсальної вивести без комісії на Лайткард в Необанку?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:49

Re: ПриватБанк

Підкажіть, буль ласка, якщо в додатку замовив готівку у доларах в касі отримати, то у призначений час можна відразу чергу в касу займати, чи через менеджера?
Arbitr
 
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Подякував: 28 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:51

  Arbitr написав:Підкажіть, буль ласка, якщо в додатку замовив готівку у доларах в касі отримати, то у призначений час можна відразу чергу в касу займати, чи через менеджера?

Сразу в очередь.
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:52

  Arbitr написав:Підкажіть, буль ласка, якщо в додатку замовив готівку у доларах в касі отримати, то у призначений час можна відразу чергу в касу займати, чи через менеджера?

Відразу в касу. Тут менеджери до валюти відношення не мають ніякого. Не забудьте фінансовий телефон - без нього нічого не видадуть. А паспорт в принципі не потрібен
Alien
 
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