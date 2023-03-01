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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:46

Re: ПриватБанк

Вітаю. Стежка до Необанку працює безкомісійно лише з Інтернет карти? Чи можна також з Універсальної вивести без комісії на Лайткард в Необанку?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:49

Re: ПриватБанк

Підкажіть, буль ласка, якщо в додатку замовив готівку у доларах в касі отримати, то у призначений час можна відразу чергу в касу займати, чи через менеджера?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:51

  Arbitr написав:Підкажіть, буль ласка, якщо в додатку замовив готівку у доларах в касі отримати, то у призначений час можна відразу чергу в касу займати, чи через менеджера?

Сразу в очередь.
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:52

  Arbitr написав:Підкажіть, буль ласка, якщо в додатку замовив готівку у доларах в касі отримати, то у призначений час можна відразу чергу в касу займати, чи через менеджера?

Відразу в касу. Тут менеджери до валюти відношення не мають ніякого. Не забудьте фінансовий телефон - без нього нічого не видадуть. А паспорт в принципі не потрібен
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:12

  Amethyst написав:
  Alien написав:
  Mathias написав:Господа, а тропинка к соседкам что, не работает после 21:00? Говорит, "платіж не може бути проведено. Будь ласка, здійсніть його після шостої години ранку"

Вони явно щось там поміняли. Наразі після створення платежу з'явився напис буцімто платіж відправляється на перевірку фахівцям, перевірка може тривати до двох годин. Статус платежу пропонують відслідковувати в архіві.
Сума 10000 як на мене не варта такої пристальної уваги, але приват вирішив по іншому

А не може це бути якось пов'язано з... КРАІЛ?
Коняка та ну дуууже грайлива :P



ходять чутки, що кінь тойво - ігрун
https://biz.nv.ua/ukr/finance/nbu-perev ... 07358.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:57

  Alien написав:Не забудьте фінансовий телефон - без нього нічого не видадуть.

Зачем же так категорично. Можно и через мобильный Приват24 подтвердить. Я это даже относительно недавно делал, когда из-за блекаута мобильная связь только делала вид, что работает.
moveton
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