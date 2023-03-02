Mathias написав:Господа, а тропинка к соседкам что, не работает после 21:00? Говорит, "платіж не може бути проведено. Будь ласка, здійсніть його після шостої години ранку"
Вони явно щось там поміняли. Наразі після створення платежу з'явився напис буцімто платіж відправляється на перевірку фахівцям, перевірка може тривати до двох годин. Статус платежу пропонують відслідковувати в архіві. Сума 10000 як на мене не варта такої пристальної уваги, але приват вирішив по іншому
А не може це бути якось пов'язано з... КРАІЛ? Коняка та ну дуууже грайлива
moveton написав:Если формально, то стояла и что? Могла с таким же успехом и не стоять. Всё равно бы выдали. Она же при авторизации никак не использовалась. Приват на неё не дозвонился.
А те що перечитайте ту фразу з якої ви почали до мене домахуватись. Де саме там було про дзвінок? Причому категорично. Чомусь ви не припустили думки що словосполучення "фінансовий телефон" може використовуватись трошечки в ширшому значенні ніж лише прийняти дзвінок. У більшості клієнтів Приватбанку (як до речі і у вас) сімка фінансового телефону стоїть у тому самому апараті де і додаток п24. Отже не забувши "фінансовий телефон" людина матиме два способи підтвердження видачі валюти. то що я написав не правильно? На мій погляд ваш коментар у тому контексті як ви його написали на те речення яке ви процитували був щонайменше не доречним.