|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:58
ПриватБанк запустив ідентифікацію нових клієнтів через Приват24 та Діюhttps://t.me/PrivatBank_insider/2013
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14729
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 1387 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему