|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:58
ПриватБанк запустив ідентифікацію нових клієнтів через Приват24 та Дію
Додано: Чет 02 бер, 2023 18:00
Додано: Чет 02 бер, 2023 22:33
Вполне может и такое быть, мне мой персмен тоже грит - что в кассе есть без заказа.
Додано: Нед 05 бер, 2023 21:13
Re: ПриватБанк
"или крестик, или трусы" (с)
Снимаю в Сильпо наличные на кассе во время покупки с карты привЕта, а они не снимаются. приват говорит "недостаточно средствов".
привЕт-КЦ объяснило (с третьей попытки), что приват хочет комиссию за то, что СИЛЬПО (!!!) выдает мне наличные на своей "сильпошной" кассе. Ещё раз: наличными меня обеспечивает СИЛЬПО, а комиссию хочет приват.
Когда-то был лучший банк, а теперь - кумовья, сватья и прочая мерзость в госсобственности.
Додано: Нед 05 бер, 2023 21:25
Re: ПриватБанк
З якої карти?
Додано: Нед 05 бер, 2023 21:28
Re: ПриватБанк
скорее всего вы хотели снять с Универсальной, по которой есть комиссия за обналичку. Снимайте с кдв, там дожно без комисии
Зараз переглядають цей форум: idealstorm і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|