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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:58

ПриватБанк запустив ідентифікацію нових клієнтів через Приват24 та Дію

https://t.me/PrivatBank_insider/2013
greenozon
 
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Подякували: 1389 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:00

  super_mohito написав:А в сенс банку навіть і замовляти не треба!

2000 долл видали без замовлення новенькими за 2017 рік

Ага, гарна реклама москаликів, якби половина клубу 100к не гризлася з ним до крові, щоб замовляти не за два тижні і лиш після закінчення депо, то можна було б і повірити.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:33

Вполне может и такое быть, мне мой персмен тоже грит - что в кассе есть без заказа.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:13

Re: ПриватБанк

"или крестик, или трусы" (с)

Снимаю в Сильпо наличные на кассе во время покупки с карты привЕта, а они не снимаются. приват говорит "недостаточно средствов".

привЕт-КЦ объяснило (с третьей попытки), что приват хочет комиссию за то, что СИЛЬПО (!!!) выдает мне наличные на своей "сильпошной" кассе. Ещё раз: наличными меня обеспечивает СИЛЬПО, а комиссию хочет приват.

Когда-то был лучший банк, а теперь - кумовья, сватья и прочая мерзость в госсобственности.
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:25

Re: ПриватБанк

З якої карти?
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:28

Re: ПриватБанк

[Fin501] написав:привЕт-КЦ объяснило (с третьей попытки), что приват хочет комиссию за то, что СИЛЬПО (!!!) выдает мне наличные на своей "сильпошной" кассе. Ещё раз: наличными меня обеспечивает СИЛЬПО, а комиссию хочет приват.

скорее всего вы хотели снять с Универсальной, по которой есть комиссия за обналичку. Снимайте с кдв, там дожно без комисии
Boundless
 
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