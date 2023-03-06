Снимаю в Сильпо наличные на кассе во время покупки с карты привЕта, а они не снимаются. приват говорит "недостаточно средствов".
привЕт-КЦ объяснило (с третьей попытки), что приват хочет комиссию за то, что СИЛЬПО (!!!) выдает мне наличные на своей "сильпошной" кассе. Ещё раз: наличными меня обеспечивает СИЛЬПО, а комиссию хочет приват.
Когда-то был лучший банк, а теперь - кумовья, сватья и прочая мерзость в госсобственности.
[Fin501] написав:привЕт-КЦ объяснило (с третьей попытки), что приват хочет комиссию за то, что СИЛЬПО (!!!) выдает мне наличные на своей "сильпошной" кассе. Ещё раз: наличными меня обеспечивает СИЛЬПО, а комиссию хочет приват.
скорее всего вы хотели снять с Универсальной, по которой есть комиссия за обналичку. Снимайте с кдв, там дожно без комисии
[Fin501] написав:привЕт-КЦ объяснило (с третьей попытки), что приват хочет комиссию за то, что СИЛЬПО (!!!) выдает мне наличные на своей "сильпошной" кассе. Ещё раз: наличными меня обеспечивает СИЛЬПО, а комиссию хочет приват.
скорее всего вы хотели снять с Универсальной, по которой есть комиссия за обналичку. Снимайте с кдв, там дожно без комисии
чтобы снять нал с КДВ, сначала нужно завести деньги на КДВ с уплатой штрафа за нецелевое, или получить ср-ва на КДВ через 3мес-депо.
Почему-то другие банки не берут комиссию при обнале чз кассу магазина.
да, Уни. Противоречие в том, что наличкой клиента обеспечивает Сильпо (или другой супермаркет) - бесплатно(!), а комиссию парит себе приват. Это же не ПБ-банкомат, который требует обслуживания. Ещё пару лет, и приват в госсобственности превратится в такую же мерзость как ощад.