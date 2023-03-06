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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:58

ПриватБанк запустив ідентифікацію нових клієнтів через Приват24 та Дію

https://t.me/PrivatBank_insider/2013
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:00

  super_mohito написав:А в сенс банку навіть і замовляти не треба!

2000 долл видали без замовлення новенькими за 2017 рік

Ага, гарна реклама москаликів, якби половина клубу 100к не гризлася з ним до крові, щоб замовляти не за два тижні і лиш після закінчення депо, то можна було б і повірити.
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:33

Вполне может и такое быть, мне мой персмен тоже грит - что в кассе есть без заказа.
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:13

Re: ПриватБанк

"или крестик, или трусы" (с)

Снимаю в Сильпо наличные на кассе во время покупки с карты привЕта, а они не снимаются. приват говорит "недостаточно средствов".

привЕт-КЦ объяснило (с третьей попытки), что приват хочет комиссию за то, что СИЛЬПО (!!!) выдает мне наличные на своей "сильпошной" кассе. Ещё раз: наличными меня обеспечивает СИЛЬПО, а комиссию хочет приват.

Когда-то был лучший банк, а теперь - кумовья, сватья и прочая мерзость в госсобственности.
[Fin501]
 
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Re: ПриватБанк

З якої карти?
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:28

Re: ПриватБанк

[Fin501] написав:привЕт-КЦ объяснило (с третьей попытки), что приват хочет комиссию за то, что СИЛЬПО (!!!) выдает мне наличные на своей "сильпошной" кассе. Ещё раз: наличными меня обеспечивает СИЛЬПО, а комиссию хочет приват.

скорее всего вы хотели снять с Универсальной, по которой есть комиссия за обналичку. Снимайте с кдв, там дожно без комисии
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 03:55

  Boundless написав:
[Fin501] написав:привЕт-КЦ объяснило (с третьей попытки), что приват хочет комиссию за то, что СИЛЬПО (!!!) выдает мне наличные на своей "сильпошной" кассе. Ещё раз: наличными меня обеспечивает СИЛЬПО, а комиссию хочет приват.

скорее всего вы хотели снять с Универсальной, по которой есть комиссия за обналичку. Снимайте с кдв, там дожно без комисии


чтобы снять нал с КДВ, сначала нужно завести деньги на КДВ с уплатой штрафа за нецелевое, или получить ср-ва на КДВ через 3мес-депо.

Почему-то другие банки не берут комиссию при обнале чз кассу магазина.

да, Уни. Противоречие в том, что наличкой клиента обеспечивает Сильпо (или другой супермаркет) - бесплатно(!), а комиссию парит себе приват.
Это же не ПБ-банкомат, который требует обслуживания. Ещё пару лет, и приват в госсобственности превратится в такую же мерзость как ощад.
[Fin501]
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 05:08

  [Fin501] написав:Ещё пару лет, и приват в госсобственности превратится в такую же мерзость как ощад.

Понимаю скорбь. То ли дело во времена "лучшего банка": эта самая "Универсальная" только по справке о доходах, обнал с дебетки 1% (и никаких КДВ, позволяющих уменьшить до 0.5% или шары, если через депо). Комиса за снятие в магазине тогда не было, факт. Самого снятия, правда, тоже, но это мелочь.

P.S. Кстати, в других банках оно по-разному. ПУМБ в виде исключения действительно через торговые сети даёт бесплатный обнал. Но вот, например, аналогичная карта "Востока":
2.3. Зняття готівкових коштів:
2.3.1. в банкоматах банків України, відділеннях ПАТ "БАНК ВОСТОК", в
торгових та сервісних підприємствах
власні кошти - 0.8% + 5 грн; кредитні кошти - 4% + 5 грн


Или БВР:
Зняття готівкових коштів через каси в
торгівельних точках
20 грн в Україні
3 дол. США (в еквіваленті за курсом купівлі, що
встановлено для операцій з платіжними
картами на день списання операції по рахунку)
за межами України


Стопудов, госсобственность виновата. А откуда дровишки, что такая операция для банка более бесплатна, чем получение наличики в другом банке и как бы тоже не несение при этом прямых расходов? Пытался гуглить - не нашёл.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 06 бер, 2023 05:30, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 05:21

  [Fin501] написав:чтобы снять нал с КДВ, сначала нужно завести деньги на КДВ с уплатой штрафа за нецелевое, или получить ср-ва на КДВ через 3мес-депо.

Роками, ледь не на кожній сторінці тут описують способи, як занести готівку на КДВ без комісії. Принаймні один з них дозволяє не чекати ні три місяці, ні навіть місяць, а побачити гроші на картці у той же день, а бо у гіршому випадку - на наступний день.

  [Fin501] написав:Почему-то другие банки не берут комиссию при обнале чз кассу магазина.

Інші банки здебільшого не беруть з отримання готівкиз дебетової, лише одиниці дозволяють отримання власних коштів у готівковій формі з кредитки без комісії.

Досить розводити тут істерику - вивчіть спочатку питання.
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