Додано: Пон 06 бер, 2023 05:08

[Fin501] написав: Ещё пару лет, и приват в госсобственности превратится в такую же мерзость как ощад. Ещё пару лет, и приват в госсобственности превратится в такую же мерзость как ощад.

2.3. Зняття готівкових коштів:

2.3.1. в банкоматах банків України, відділеннях ПАТ "БАНК ВОСТОК", в

торгових та сервісних підприємствах

власні кошти - 0.8% + 5 грн; кредитні кошти - 4% + 5 грн



Зняття готівкових коштів через каси в

торгівельних точках

20 грн в Україні

3 дол. США (в еквіваленті за курсом купівлі, що

встановлено для операцій з платіжними

картами на день списання операції по рахунку)

за межами України



Понимаю скорбь. То ли дело во времена "лучшего банка": эта самая "Универсальная" только по справке о доходах, обнал с дебетки 1% (и никаких КДВ, позволяющих уменьшить до 0.5% или шары, если через депо). Комиса за снятие в магазине тогда не было, факт. Самого снятия, правда, тоже, но это мелочь.P.S. Кстати, в других банках оно по-разному. ПУМБ в виде исключения действительно через торговые сети даёт бесплатный обнал. Но вот, например,"Востока":ИлиСтопудов, госсобственность виновата. А откуда дровишки, что такая операция для банка более бесплатна, чем получение наличики в другом банке и как бы тоже не несение при этом прямых расходов? Пытался гуглить - не нашёл.