RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 233234235236

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:58

ПриватБанк запустив ідентифікацію нових клієнтів через Приват24 та Дію

https://t.me/PrivatBank_insider/2013
greenozon
 
Повідомлень: 14744
З нами з: 01.06.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 1389 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:00

  super_mohito написав:А в сенс банку навіть і замовляти не треба!

2000 долл видали без замовлення новенькими за 2017 рік

Ага, гарна реклама москаликів, якби половина клубу 100к не гризлася з ним до крові, щоб замовляти не за два тижні і лиш після закінчення депо, то можна було б і повірити.
klug
 
Повідомлень: 7981
З нами з: 18.08.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 22:33

Вполне может и такое быть, мне мой персмен тоже грит - что в кассе есть без заказа.
demichh
 
Повідомлень: 2881
З нами з: 09.12.10
Подякував: 146 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:13

Re: ПриватБанк

"или крестик, или трусы" (с)

Снимаю в Сильпо наличные на кассе во время покупки с карты привЕта, а они не снимаются. приват говорит "недостаточно средствов".

привЕт-КЦ объяснило (с третьей попытки), что приват хочет комиссию за то, что СИЛЬПО (!!!) выдает мне наличные на своей "сильпошной" кассе. Ещё раз: наличными меня обеспечивает СИЛЬПО, а комиссию хочет приват.

Когда-то был лучший банк, а теперь - кумовья, сватья и прочая мерзость в госсобственности.
[Fin501]
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 03.02.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:25

Re: ПриватБанк

З якої карти?
посетитель
 
Повідомлень: 588
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:28

Re: ПриватБанк

[Fin501] написав:привЕт-КЦ объяснило (с третьей попытки), что приват хочет комиссию за то, что СИЛЬПО (!!!) выдает мне наличные на своей "сильпошной" кассе. Ещё раз: наличными меня обеспечивает СИЛЬПО, а комиссию хочет приват.

скорее всего вы хотели снять с Универсальной, по которой есть комиссия за обналичку. Снимайте с кдв, там дожно без комисии
Boundless
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 03:55

  Boundless написав:
[Fin501] написав:привЕт-КЦ объяснило (с третьей попытки), что приват хочет комиссию за то, что СИЛЬПО (!!!) выдает мне наличные на своей "сильпошной" кассе. Ещё раз: наличными меня обеспечивает СИЛЬПО, а комиссию хочет приват.

скорее всего вы хотели снять с Универсальной, по которой есть комиссия за обналичку. Снимайте с кдв, там дожно без комисии


чтобы снять нал с КДВ, сначала нужно завести деньги на КДВ с уплатой штрафа за нецелевое, или получить ср-ва на КДВ через 3мес-депо.

Почему-то другие банки не берут комиссию при обнале чз кассу магазина.

да, Уни. Противоречие в том, что наличкой клиента обеспечивает Сильпо (или другой супермаркет) - бесплатно(!), а комиссию парит себе приват.
Это же не ПБ-банкомат, который требует обслуживания. Ещё пару лет, и приват в госсобственности превратится в такую же мерзость как ощад.
[Fin501]
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 03.02.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 05:08

  [Fin501] написав:Ещё пару лет, и приват в госсобственности превратится в такую же мерзость как ощад.

Понимаю скорбь. То ли дело во времена "лучшего банка": эта самая "Универсальная" только по справке о доходах, обнал с дебетки 1% (и никаких КДВ, позволяющих уменьшить до 0.5% или шары, если через депо). Комиса за снятие в магазине тогда не было, факт. Самого снятия, правда, тоже, но это мелочь.

P.S. Кстати, в других банках оно по-разному. ПУМБ в виде исключения действительно через торговые сети даёт бесплатный обнал. Но вот, например, аналогичная карта "Востока":
2.3. Зняття готівкових коштів:
2.3.1. в банкоматах банків України, відділеннях ПАТ "БАНК ВОСТОК", в
торгових та сервісних підприємствах
власні кошти - 0.8% + 5 грн; кредитні кошти - 4% + 5 грн


Или БВР:
Зняття готівкових коштів через каси в
торгівельних точках
20 грн в Україні
3 дол. США (в еквіваленті за курсом купівлі, що
встановлено для операцій з платіжними
картами на день списання операції по рахунку)
за межами України


Стопудов, госсобственность виновата. А откуда дровишки, что такая операция для банка более бесплатна, чем получение наличики в другом банке и как бы тоже не несение при этом прямых расходов? Пытался гуглить - не нашёл.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 06 бер, 2023 05:30, всього редагувалось 3 разів.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2981
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 05:21

  [Fin501] написав:чтобы снять нал с КДВ, сначала нужно завести деньги на КДВ с уплатой штрафа за нецелевое, или получить ср-ва на КДВ через 3мес-депо.

Роками, ледь не на кожній сторінці тут описують способи, як занести готівку на КДВ без комісії. Принаймні один з них дозволяє не чекати ні три місяці, ні навіть місяць, а побачити гроші на картці у той же день, а бо у гіршому випадку - на наступний день.

  [Fin501] написав:Почему-то другие банки не берут комиссию при обнале чз кассу магазина.

Інші банки здебільшого не беруть з отримання готівкиз дебетової, лише одиниці дозволяють отримання власних коштів у готівковій формі з кредитки без комісії.

Досить розводити тут істерику - вивчіть спочатку питання.
klug
 
Повідомлень: 7981
З нами з: 18.08.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 09:58

[Fin501]

пополните приват вклад в грн и переведите на кдв.
Если вы будете снимать с уни карты привата не в приватовском банкомате , то приват спишет комис всеравно.Суть не в том, что на кассе/ в родном/неродном банкомате , а в том, что по тарифам карты снятие налички с комиссией . Так же и с картами других банков
bems654556
 
Повідомлень: 4
З нами з: 25.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 233234235236
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, vpchelko і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.