|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 бер, 2023 10:58
ПриватБанк запустив ідентифікацію нових клієнтів через Приват24 та Дію
Додано: Чет 02 бер, 2023 18:00
Додано: Чет 02 бер, 2023 22:33
Вполне может и такое быть, мне мой персмен тоже грит - что в кассе есть без заказа.
Додано: Нед 05 бер, 2023 21:13
Re: ПриватБанк
"или крестик, или трусы" (с)
Снимаю в Сильпо наличные на кассе во время покупки с карты привЕта, а они не снимаются. приват говорит "недостаточно средствов".
привЕт-КЦ объяснило (с третьей попытки), что приват хочет комиссию за то, что СИЛЬПО (!!!) выдает мне наличные на своей "сильпошной" кассе. Ещё раз: наличными меня обеспечивает СИЛЬПО, а комиссию хочет приват.
Когда-то был лучший банк, а теперь - кумовья, сватья и прочая мерзость в госсобственности.
Додано: Нед 05 бер, 2023 21:25
Re: ПриватБанк
З якої карти?
Додано: Нед 05 бер, 2023 21:28
Re: ПриватБанк
скорее всего вы хотели снять с Универсальной, по которой есть комиссия за обналичку. Снимайте с кдв, там дожно без комисии
Додано: Пон 06 бер, 2023 03:55
чтобы снять нал с КДВ, сначала нужно завести деньги на КДВ с уплатой штрафа за нецелевое, или получить ср-ва на КДВ через 3мес-депо.
Почему-то другие банки не берут комиссию при обнале чз кассу магазина.
да, Уни. Противоречие в том, что наличкой клиента обеспечивает Сильпо (или другой супермаркет) - бесплатно(!), а комиссию парит себе приват.
Это же не ПБ-банкомат, который требует обслуживания. Ещё пару лет, и приват в госсобственности превратится в такую же мерзость как ощад.
Додано: Пон 06 бер, 2023 05:08
Понимаю скорбь. То ли дело во времена "лучшего банка": эта самая "Универсальная" только по справке о доходах, обнал с дебетки 1% (и никаких КДВ, позволяющих уменьшить до 0.5% или шары, если через депо). Комиса за снятие в магазине тогда не было, факт. Самого снятия, правда, тоже, но это мелочь.
P.S. Кстати, в других банках оно по-разному. ПУМБ в виде исключения действительно через торговые сети даёт бесплатный обнал. Но вот, например,
Или
Стопудов, госсобственность виновата. А откуда дровишки, что такая операция для банка более бесплатна, чем получение наличики в другом банке и как бы тоже не несение при этом прямых расходов? Пытался гуглить - не нашёл.
Востаннє редагувалось moveton в Пон 06 бер, 2023 05:30, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 06 бер, 2023 05:21
Роками, ледь не на кожній сторінці тут описують способи, як занести готівку на КДВ без комісії. Принаймні один з них дозволяє не чекати ні три місяці, ні навіть місяць, а побачити гроші на картці у той же день, а бо у гіршому випадку - на наступний день.
Інші банки здебільшого не беруть з отримання готівкиз дебетової, лише одиниці дозволяють отримання власних коштів у готівковій формі з кредитки без комісії.
Досить розводити тут істерику - вивчіть спочатку питання.
Додано: Пон 06 бер, 2023 09:58
[Fin501]
пополните приват вклад в грн и переведите на кдв.
Если вы будете снимать с уни карты привата не в приватовском банкомате , то приват спишет комис всеравно.Суть не в том, что на кассе/ в родном/неродном банкомате , а в том, что по тарифам карты снятие налички с комиссией . Так же и с картами других банков
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, vpchelko і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|