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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 234235236237 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 40 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 8% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 43% 17 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 8% 3 Всього голосів : 40 Додано: Пон 06 бер, 2023 18:59 Re: ПриватБанк klug написав: Принаймні один з них дозволяє не чекати ні три місяці, ні навіть місяць, а побачити гроші на картці у той же день, а бо у гіршому випадку - на наступний день. Принаймні один з них дозволяє не чекати ні три місяці, ні навіть місяць, а побачити гроші на картці у той же день, а бо у гіршому випадку - на наступний день.



От захотів я так зробити ($) а мені пише, що поповнення депозиту - коміс 1% від суми. Тож я так розумію "Приват-вклад" не входить до переліку способів? Перевірив гривню - так само пише буде 1% коміс при відкритті депозиту....

(в обох випадках відкриття з універсальної) От захотів я так зробити ($) а мені пише, що поповнення депозиту - коміс 1% від суми. Тож я так розумію "Приват-вклад" не входить до переліку способів? Перевірив гривню - так само пише буде 1% коміс при відкритті депозиту....(в обох випадках відкриття з універсальної) DmitryZP Повідомлень: 4196 З нами з: 04.11.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 бер, 2023 19:52 DmitryZP написав: klug написав: Принаймні один з них дозволяє не чекати ні три місяці, ні навіть місяць, а побачити гроші на картці у той же день, а бо у гіршому випадку - на наступний день. Принаймні один з них дозволяє не чекати ні три місяці, ні навіть місяць, а побачити гроші на картці у той же день, а бо у гіршому випадку - на наступний день.



От захотів я так зробити ($) а мені пише, що поповнення депозиту - коміс 1% від суми. Тож я так розумію "Приват-вклад" не входить до переліку способів? Перевірив гривню - так само пише буде 1% коміс при відкритті депозиту....

(в обох випадках відкриття з універсальної) От захотів я так зробити ($) а мені пише, що поповнення депозиту - коміс 1% від суми. Тож я так розумію "Приват-вклад" не входить до переліку способів? Перевірив гривню - так само пише буде 1% коміс при відкритті депозиту....(в обох випадках відкриття з універсальної)

У Привата є два тарифи на картки: Уні та КдВ, і два тарифи на депозити: строкові і безстроковий - ПВ. Тобто можливо 4 комбінації, та ще ж можна поповнювати депо напряму через касу/ТСО.

Може таки натякнете, що ви хотіли і що з чим робили? У Привата є два тарифи на картки: Уні та КдВ, і два тарифи на депозити: строкові і безстроковий - ПВ. Тобто можливо 4 комбінації, та ще ж можна поповнювати депо напряму через касу/ТСО.Може таки натякнете, що ви хотіли і що з чим робили? Amethyst

Повідомлень: 3734 З нами з: 05.05.21 Подякував: 249 раз. Подякували: 688 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 бер, 2023 20:02 DmitryZP написав: klug написав: Принаймні один з них дозволяє не чекати ні три місяці, ні навіть місяць, а побачити гроші на картці у той же день, а бо у гіршому випадку - на наступний день. Принаймні один з них дозволяє не чекати ні три місяці, ні навіть місяць, а побачити гроші на картці у той же день, а бо у гіршому випадку - на наступний день.



От захотів я так зробити ($) а мені пише, що поповнення депозиту - коміс 1% від суми. Тож я так розумію "Приват-вклад" не входить до переліку способів? Перевірив гривню - так само пише буде 1% коміс при відкритті депозиту....

(в обох випадках відкриття з універсальної) От захотів я так зробити ($) а мені пише, що поповнення депозиту - коміс 1% від суми. Тож я так розумію "Приват-вклад" не входить до переліку способів? Перевірив гривню - так само пише буде 1% коміс при відкритті депозиту....(в обох випадках відкриття з універсальної)

Якщо вміти читати: чи то форум, чи то тарифи, то це б не викликало такого здивування. Для кожного випадку є відповідний інструмент, якщо просто випадковим чином намагатися застосувати що-небудь у якій-небудь ситуація, то виходить дурниця і комісія. На ПВ, наприклад, треба вносити не з Універсальної, а замість Універсальної. Те, що вже опинилося на Універсальній, виводиться стежкою у межах лімітів, про що тут теж патякають ледь не щодня, бо історія з ПУМБою нікого не вчить. Якщо вміти читати: чи то форум, чи то тарифи, то це б не викликало такого здивування. Для кожного випадку є відповідний інструмент, якщо просто випадковим чином намагатися застосувати що-небудь у якій-небудь ситуація, то виходить дурниця і комісія. На ПВ, наприклад, треба вносити неУніверсальної, аУніверсальної. Те, щоопинилосяУніверсальній, виводиться стежкою у межах лімітів, про що тут теж патякають ледь не щодня, бо історія з ПУМБою нікого не вчить. klug Повідомлень: 7984 З нами з: 18.08.14 Подякував: 336 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 бер, 2023 20:28

А тепер зі знайомою бухгалтеркою шуткуємо з тих людей які знімають кошти з Універсальної ПОСТІЙНО на регулярній основі і їм від цього ніби майже норм... Так, такі насправді водяться Оце прочитав останні повідомлення і згадав свою історію як після оформлення приват карток побіг знімати свої гроші з уні, заплатив за зняття кілька сотень і вже тоді пішов читати тарифи. До представників банку жодних претензій, оформили і уні і кдв і було ніби ясно яка картка для чого. Очевидно ясно не до кінця))А тепер зі знайомою бухгалтеркою шуткуємо з тих людей які знімають кошти з Універсальної ПОСТІЙНО на регулярній основі і їм від цього ніби майже норм... Так, такі насправді водяться nighthawk5

Повідомлень: 313 З нами з: 18.07.20 Подякував: 347 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 бер, 2023 22:37 nighthawk5 написав: Оце прочитав останні повідомлення і згадав свою історію як після оформлення приват карток побіг знімати свої гроші з уні, заплатив за зняття кілька сотень і вже тоді пішов читати тарифи. До представників банку жодних претензій, оформили і уні і кдв і було ніби ясно яка картка для чого. Очевидно ясно не до кінця))

А тепер зі знайомою бухгалтеркою шуткуємо з тих людей які знімають кошти з Універсальної ПОСТІЙНО на регулярній основі і їм від цього ніби майже норм... Так, такі насправді водяться Оце прочитав останні повідомлення і згадав свою історію як після оформлення приват карток побіг знімати свої гроші з уні, заплатив за зняття кілька сотень і вже тоді пішов читати тарифи. До представників банку жодних претензій, оформили і уні і кдв і було ніби ясно яка картка для чого. Очевидно ясно не до кінця))А тепер зі знайомою бухгалтеркою шуткуємо з тих людей які знімають кошти з Універсальної ПОСТІЙНО на регулярній основі і їм від цього ніби майже норм... Так, такі насправді водяться



А є і такі, що знімають і кредитні. Щоб заплатити там, де тільки готівка. Якщо інших нема... А є і такі, що знімають і кредитні. Щоб заплатити там, де тільки готівка. Якщо інших нема... alibob Повідомлень: 410 З нами з: 31.01.18 Подякував: 162 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 бер, 2023 22:42 Re: ПриватБанк klug написав: Якщо вміти читати: чи то форум, чи то тарифи, то це б не викликало такого здивування. Для кожного випадку є відповідний інструмент, якщо просто випадковим чином намагатися застосувати що-небудь у якій-небудь ситуація, то виходить дурниця і комісія. На ПВ, наприклад, треба вносити не з Універсальної, а замість Універсальної. Те, що вже опинилося на Універсальній, виводиться стежкою у межах лімітів, про що тут теж патякають ледь не щодня, бо історія з ПУМБою нікого не вчить. Якщо вміти читати: чи то форум, чи то тарифи, то це б не викликало такого здивування. Для кожного випадку є відповідний інструмент, якщо просто випадковим чином намагатися застосувати що-небудь у якій-небудь ситуація, то виходить дурниця і комісія. На ПВ, наприклад, треба вносити не з Універсальної, а замість Універсальної. Те, що вже опинилося на Універсальній, виводиться стежкою у межах лімітів, про що тут теж патякають ледь не щодня, бо історія з ПУМБою нікого не вчить.



Кошти так уж склалося опинилися на Універсальній навмисно і планувався свіфт. Але війна внесла свої корективи. Тож вважайте мене пересічним користувачем Привату - ПВ ніколи не юзав і вникати в його тонкощі немаю бажання. Для того щоб зняти з УНІ кеш без комісу змушений користуватися 1міс депозитом з отриманням через КДВ.



Мене інколи дивують отакі вкиди типу ну як так от люди такі тупі, це ж так просто, все на поверхні... але закінчувати курси з тарифів приватбанку немає бажання... ще й потім відслідковувати зміни в них...



От Ви написали "історія з ПУБМою нікого не вчить" - але я не встрявав в ніякі історії з ПУБМою і тому "мАя твАя нє пАнімать" Кошти так уж склалося опинилися на Універсальній навмисно і планувався свіфт. Але війна внесла свої корективи. Тож вважайте мене пересічним користувачем Привату - ПВ ніколи не юзав і вникати в його тонкощі немаю бажання. Для того щоб зняти з УНІ кеш без комісу змушений користуватися 1міс депозитом з отриманням через КДВ.Мене інколи дивують отакі вкиди типу ну як так от люди такі тупі, це ж так просто, все на поверхні... але закінчувати курси з тарифів приватбанку немає бажання... ще й потім відслідковувати зміни в них...От Ви написали "історія з ПУБМою нікого не вчить" - але я не встрявав в ніякі історії з ПУБМою і тому "мАя твАя нє пАнімать" DmitryZP Повідомлень: 4196 З нами з: 04.11.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 бер, 2023 22:45 Amethyst є кошти на УНІ $ - потрібно зняти і звісно без комісу DmitryZP Повідомлень: 4196 З нами з: 04.11.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 бер, 2023 22:56 DmitryZP написав: Amethyst є кошти на УНІ $ - потрібно зняти і звісно без комісу є кошти на УНІ $ - потрібно зняти і звісно без комісу В такому випадку краще строкового 1 міс депо нічого і не вигадати.

А у подальшому краще таки мати ПВ у всіх валютах

Залиште тама по 1 коп. У мене вже років 5 вони так... животіють ) В такому випадку краще строкового 1 міс депо нічого і не вигадати.А у подальшому краще таки мати ПВ у всіх валютахЗалиште тама по 1 коп. У мене вже років 5 вони так... животіють ) Amethyst

Повідомлень: 3734 З нами з: 05.05.21 Подякував: 249 раз. Подякували: 688 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 бер, 2023 22:56 super_mohito написав: А в сенс банку навіть і замовляти не треба!



2000 долл видали без замовлення новенькими за 2017 рік А в сенс банку навіть і замовляти не треба!2000 долл видали без замовлення новенькими за 2017 рік



ну і нах... ця інформація на цій гілці? чи ви на всіх гілках банків це розкидали? ну і нах... ця інформація на цій гілці? чи ви на всіх гілках банків це розкидали? DmitryZP Повідомлень: 4196 З нами з: 04.11.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 бер, 2023 22:58 Amethyst написав: DmitryZP написав: Amethyst є кошти на УНІ $ - потрібно зняти і звісно без комісу є кошти на УНІ $ - потрібно зняти і звісно без комісу В такому випадку краще строкового 1 міс депо нічого і не вигадати.

А у подальшому краще таки мати ПВ у всіх валютах

Залиште тама по 1 коп. У мене вже років 5 вони так... животіють ) В такому випадку краще строкового 1 міс депо нічого і не вигадати.А у подальшому краще таки мати ПВ у всіх валютахЗалиште тама по 1 коп. У мене вже років 5 вони так... животіють )



Ну мені 1 міс не питання почекати, я вже таким чином відкрив 3 депо і зняв трохи грошей.



Ну а трік з ПВ і копійками то для хай-левел-користувачів Ну мені 1 міс не питання почекати, я вже таким чином відкрив 3 депо і зняв трохи грошей.Ну а трік з ПВ і копійками то для хай-левел-користувачів DmitryZP Повідомлень: 4196 З нами з: 04.11.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 716 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 234235236237 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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