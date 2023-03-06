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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 бер, 2023 18:59
klug написав:
Принаймні один з них дозволяє не чекати ні три місяці, ні навіть місяць, а побачити гроші на картці у той же день, а бо у гіршому випадку - на наступний день.
От захотів я так зробити ($) а мені пише, що поповнення депозиту - коміс 1% від суми. Тож я так розумію "Приват-вклад" не входить до переліку способів? Перевірив гривню - так само пише буде 1% коміс при відкритті депозиту....
(в обох випадках відкриття з універсальної)
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Додано: Пон 06 бер, 2023 19:52
DmitryZP написав: klug написав:
Принаймні один з них дозволяє не чекати ні три місяці, ні навіть місяць, а побачити гроші на картці у той же день, а бо у гіршому випадку - на наступний день.
От захотів я так зробити ($) а мені пише, що поповнення депозиту - коміс 1% від суми. Тож я так розумію "Приват-вклад" не входить до переліку способів? Перевірив гривню - так само пише буде 1% коміс при відкритті депозиту....
(в обох випадках відкриття з універсальної)
У Привата є два тарифи на картки: Уні та КдВ, і два тарифи на депозити: строкові і безстроковий - ПВ. Тобто можливо 4 комбінації, та ще ж можна поповнювати депо напряму через касу/ТСО.
Може таки натякнете, що ви хотіли і що з чим робили?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 20:02
DmitryZP написав: klug написав:
Принаймні один з них дозволяє не чекати ні три місяці, ні навіть місяць, а побачити гроші на картці у той же день, а бо у гіршому випадку - на наступний день.
От захотів я так зробити ($) а мені пише, що поповнення депозиту - коміс 1% від суми. Тож я так розумію "Приват-вклад" не входить до переліку способів? Перевірив гривню - так само пише буде 1% коміс при відкритті депозиту....
(в обох випадках відкриття з універсальної)
Якщо вміти читати: чи то форум, чи то тарифи, то це б не викликало такого здивування. Для кожного випадку є відповідний інструмент, якщо просто випадковим чином намагатися застосувати що-небудь у якій-небудь ситуація, то виходить дурниця і комісія. На ПВ, наприклад, треба вносити не з
Універсальної, а замість
Універсальної. Те, що вже
опинилося на
Універсальній, виводиться стежкою у межах лімітів, про що тут теж патякають ледь не щодня, бо історія з ПУМБою нікого не вчить.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 20:28
Оце прочитав останні повідомлення і згадав свою історію як після оформлення приват карток побіг знімати свої гроші з уні, заплатив за зняття кілька сотень і вже тоді пішов читати тарифи. До представників банку жодних претензій, оформили і уні і кдв і було ніби ясно яка картка для чого. Очевидно ясно не до кінця))
А тепер зі знайомою бухгалтеркою шуткуємо з тих людей які знімають кошти з Універсальної ПОСТІЙНО на регулярній основі і їм від цього ніби майже норм... Так, такі насправді водяться
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:37
nighthawk5 написав:
Оце прочитав останні повідомлення і згадав свою історію як після оформлення приват карток побіг знімати свої гроші з уні, заплатив за зняття кілька сотень і вже тоді пішов читати тарифи. До представників банку жодних претензій, оформили і уні і кдв і було ніби ясно яка картка для чого. Очевидно ясно не до кінця))
А тепер зі знайомою бухгалтеркою шуткуємо з тих людей які знімають кошти з Універсальної ПОСТІЙНО на регулярній основі і їм від цього ніби майже норм... Так, такі насправді водяться
А є і такі, що знімають і кредитні. Щоб заплатити там, де тільки готівка. Якщо інших нема...
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:42
klug написав:
Якщо вміти читати: чи то форум, чи то тарифи, то це б не викликало такого здивування. Для кожного випадку є відповідний інструмент, якщо просто випадковим чином намагатися застосувати що-небудь у якій-небудь ситуація, то виходить дурниця і комісія. На ПВ, наприклад, треба вносити не з Універсальної, а замість Універсальної. Те, що вже опинилося на Універсальній, виводиться стежкою у межах лімітів, про що тут теж патякають ледь не щодня, бо історія з ПУМБою нікого не вчить.
Кошти так уж склалося опинилися на Універсальній навмисно і планувався свіфт. Але війна внесла свої корективи. Тож вважайте мене пересічним користувачем Привату - ПВ ніколи не юзав і вникати в його тонкощі немаю бажання. Для того щоб зняти з УНІ кеш без комісу змушений користуватися 1міс депозитом з отриманням через КДВ.
Мене інколи дивують отакі вкиди типу ну як так от люди такі тупі, це ж так просто, все на поверхні... але закінчувати курси з тарифів приватбанку немає бажання... ще й потім відслідковувати зміни в них...
От Ви написали "історія з ПУБМою нікого не вчить" - але я не встрявав в ніякі історії з ПУБМою і тому "мАя твАя нє пАнімать"
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:45
Amethyst є кошти на УНІ $ - потрібно зняти і звісно без комісу
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:56
DmitryZP написав:Amethyst
є кошти на УНІ $ - потрібно зняти і звісно без комісу
В такому випадку краще строкового 1 міс депо нічого і не вигадати.
А у подальшому краще таки мати ПВ у всіх валютах
Залиште тама по 1 коп. У мене вже років 5 вони так... животіють )
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:56
super_mohito написав:
А в сенс банку навіть і замовляти не треба!
2000 долл видали без замовлення новенькими за 2017 рік
ну і нах... ця інформація на цій гілці? чи ви на всіх гілках банків це розкидали?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:58
Amethyst написав: DmitryZP написав:Amethyst
є кошти на УНІ $ - потрібно зняти і звісно без комісу
В такому випадку краще строкового 1 міс депо нічого і не вигадати.
А у подальшому краще таки мати ПВ у всіх валютах
Залиште тама по 1 коп. У мене вже років 5 вони так... животіють )
Ну мені 1 міс не питання почекати, я вже таким чином відкрив 3 депо і зняв трохи грошей.
Ну а трік з ПВ і копійками то для хай-левел-користувачів
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