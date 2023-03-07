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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:23
Re: ПриватБанк
Не знаю чи пов'язано, замовив на видачу 400 у.о. і через 2 години анулювали кредитний ліміт (35 тис.). З Приватом десь біля 10 років, завжди мав кредитний ліміт, але не кожного місяця його використовував. І як тепер- більше користуватись власними коштами щоб його знов повернули, чи самі отямляться?
Додано: Вів 07 бер, 2023 18:25
Краще оформитися у конкурентів і не жувати кактус. Чи він отямиться чи ні ніхто сказати не може.
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