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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 17:23

Re: ПриватБанк

Не знаю чи пов'язано, замовив на видачу 400 у.о. і через 2 години анулювали кредитний ліміт (35 тис.). З Приватом десь біля 10 років, завжди мав кредитний ліміт, але не кожного місяця його використовував. І як тепер- більше користуватись власними коштами щоб його знов повернули, чи самі отямляться?
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 18:25

  andriy_z написав:Не знаю чи пов'язано, замовив на видачу 400 у.о. і через 2 години анулювали кредитний ліміт (35 тис.). З Приватом десь біля 10 років, завжди мав кредитний ліміт, але не кожного місяця його використовував. І як тепер- більше користуватись власними коштами щоб його знов повернули, чи самі отямляться?

Краще оформитися у конкурентів і не жувати кактус. Чи він отямиться чи ні ніхто сказати не може.
klug
 
Повідомлень: 7993
З нами з: 18.08.14
Подякував: 336 раз.
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  #<1 ... 235236237238
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