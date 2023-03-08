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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:23
Не знаю чи пов'язано, замовив на видачу 400 у.о. і через 2 години анулювали кредитний ліміт (35 тис.). З Приватом десь біля 10 років, завжди мав кредитний ліміт, але не кожного місяця його використовував. І як тепер- більше користуватись власними коштами щоб його знов повернули, чи самі отямляться?
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andriy_z
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Додано: Вів 07 бер, 2023 18:25
andriy_z написав:
Не знаю чи пов'язано, замовив на видачу 400 у.о. і через 2 години анулювали кредитний ліміт (35 тис.). З Приватом десь біля 10 років, завжди мав кредитний ліміт, але не кожного місяця його використовував. І як тепер- більше користуватись власними коштами щоб його знов повернули, чи самі отямляться?
Краще оформитися у конкурентів і не жувати кактус. Чи він отямиться чи ні ніхто сказати не може.
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:46
Полдня уже невозможно зайти в Приват24. Это типа банк весь ушел праздновать, или как? Тупо постоянно крутится анимация загрузки окна ввода логина и пароля, а до ввода самого логина и пароля даже процесс не доходит.
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yuri_m
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:23
alibob написав:
Щоб заплатити там, де тільки готівка. Якщо інших нема...
Це трохи інше, тут реально вимушений крок, мої історії відбулись ще до 24.02.2022
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:23
yuri_m написав:
Полдня уже невозможно зайти в Приват24. Это типа банк весь ушел праздновать, или как? Тупо постоянно крутится анимация загрузки окна ввода логина и пароля, а до ввода самого логина и пароля даже процесс не доходит.
в мене все добре , зайшов в додаток без проблем
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Додано: Сер 08 бер, 2023 13:24
yuri_m написав:
Полдня уже невозможно зайти в Приват24
Мені зараз заходить майже миттєво, як з десктопа так і з телефону, все ніби ок...
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:07
nighthawk5 написав: yuri_m написав:
Полдня уже невозможно зайти в Приват24
Мені зараз заходить майже миттєво, як з десктопа так і з телефону, все ніби ок...
Вчера тоже заходил мгновенно, а сегодня вообще никак. Висит мигающая заставка в виде прямоугольника, где потом надо будет вводить логин и пароль, и всё, дальше никаких движений. Пробовал и в Мозилле, и в Хроме - ни фига по итогу! Зависает на одном и том же месте. И сразу же начинает грузить проц на 100%. Очистка кеш ничем не помогла. Версии браузера последние, свеженькие.
Фигня еще и в том, что онлайн поддержку видать сократили, и теперь в окне помощи тупо бот. То есть вообще нельзя ни пожаловаться, что ни хрена не работает, ни спросить что делать.
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yuri_m
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Додано: Сер 08 бер, 2023 14:57
yuri_m написав:
Висит мигающая заставка в виде прямоугольника, где потом надо будет вводить логин и пароль, и всё, дальше никаких движений. Пробовал и в Мозилле, и в Хроме - ни фига по итогу! Зависает на одном и том же месте. И сразу же начинает грузить проц на 100%. Очистка кеш ничем не помогла. Версии браузера последние, свеженькие.
У меня такая картина, как вы описываете, на старом компе под ХР и соответственно старые броузеры. На более новых, где семерка и десятка - всё нормально.
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Ferlakur
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Додано: Сер 08 бер, 2023 15:17
Ferlakur написав: yuri_m написав:
Висит мигающая заставка в виде прямоугольника, где потом надо будет вводить логин и пароль, и всё, дальше никаких движений. Пробовал и в Мозилле, и в Хроме - ни фига по итогу! Зависает на одном и том же месте. И сразу же начинает грузить проц на 100%. Очистка кеш ничем не помогла. Версии браузера последние, свеженькие.
У меня такая картина, как вы описываете, на старом компе под ХР и соответственно старые броузеры. На более новых, где семерка и десятка - всё нормально.
Тоже 7. Вчера всё прекрасно летало, а сегодня вообще никак. Хром версия 109. Вот расщедрился, то окно просто висело пустое, теперь дало даже логин ввести. А дальше снова ступор, бежит анимация, и до ввода пароля дело снова не доходит. И моментально проц на 100% загрузило! Типа пытается подключиться, и не выходит.
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yuri_m
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