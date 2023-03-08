Додано: Сер 08 бер, 2023 14:07

nighthawk5 написав: yuri_m написав: Полдня уже невозможно зайти в Приват24 Полдня уже невозможно зайти в Приват24



Мені зараз заходить майже миттєво, як з десктопа так і з телефону, все ніби ок... Мені зараз заходить майже миттєво, як з десктопа так і з телефону, все ніби ок...

Вчера тоже заходил мгновенно, а сегодня вообще никак. Висит мигающая заставка в виде прямоугольника, где потом надо будет вводить логин и пароль, и всё, дальше никаких движений. Пробовал и в Мозилле, и в Хроме - ни фига по итогу! Зависает на одном и том же месте. И сразу же начинает грузить проц на 100%. Очистка кеш ничем не помогла. Версии браузера последние, свеженькие.Фигня еще и в том, что онлайн поддержку видать сократили, и теперь в окне помощи тупо бот. То есть вообще нельзя ни пожаловаться, что ни хрена не работает, ни спросить что делать.