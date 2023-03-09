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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:47
Re: ПриватБанк
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Вот ходят слухи, что Сенс-банк, бывший Альфа-банк, национализируют, как Приват. Поэтому вопрос - те депозиты в Привате, которые были открыты, остались под проценты открытия до конца?
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:50
Не скажу за всю Одессу, но мне долларовые под какое-то там двузначное число процентов честно выплатили в дату по договору. А не должны были?
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:52
угуу, причем даже в валюте вклада... правда, если таки национализуют,
бо Сеня не сдается и повода не даёт, цепляясь за жисть всеми частями своего маскальского тела
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