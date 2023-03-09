Не скажу за всю Одессу, но мне долларовые под какое-то там двузначное число процентов честно выплатили в дату по договору. А не должны были?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:50
Не скажу за всю Одессу, но мне долларовые под какое-то там двузначное число процентов честно выплатили в дату по договору. А не должны были?
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:52
угуу, причем даже в валюте вклада... правда, если таки национализуют,
бо Сеня не сдается и повода не даёт, цепляясь за жисть всеми частями своего маскальского тела
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:56
Давно дело было и с каким-то банком, не помню уже каким, но там не национализация была, было предложение новых процентов, меньших. Кто не согласился, можно было без убытка разорвать договор, если согласился - ничего не делать, просто пересчитали. Вот всплыло в памяти. Поэтому решила уточнить.
Это я думаю, переходить ли с Мобильного на постоянный.
Спасибо за ответ.
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