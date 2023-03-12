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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 236237238239 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 40 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 8% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 43% 17 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 8% 3 Всього голосів : 40 Додано: Чет 09 бер, 2023 12:50 Hella написав: Добрый день, подскажите, пожалуйста. Вот ходят слухи, что Сенс-банк, бывший Альфа-банк, национализируют, как Приват. Поэтому вопрос - те депозиты в Привате, которые были открыты, остались под проценты открытия до конца? Добрый день, подскажите, пожалуйста. Вот ходят слухи, что Сенс-банк, бывший Альфа-банк, национализируют, как Приват. Поэтому вопрос - те депозиты в Привате, которые были открыты, остались под проценты открытия до конца?

Не скажу за всю Одессу, но мне долларовые под какое-то там двузначное число процентов честно выплатили в дату по договору. А не должны были? Не скажу за всю Одессу, но мне долларовые под какое-то там двузначное число процентов честно выплатили в дату по договору. А не должны были? moveton

Повідомлень: 3005 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 310 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 12:52 Hella написав: Добрый день, подскажите, пожалуйста. Вот ходят слухи, что Сенс-банк, бывший Альфа-банк, национализируют, как Приват. Поэтому вопрос - те депозиты в Привате, которые были открыты, остались под проценты открытия до конца? Добрый день, подскажите, пожалуйста. Вот ходят слухи, что Сенс-банк, бывший Альфа-банк, национализируют, как Приват. Поэтому вопрос - те депозиты в Привате, которые были открыты, остались под проценты открытия до конца?

угуу, причем даже в валюте вклада... правда, если таки национализуют,

бо Сеня не сдается и повода не даёт, цепляясь за жисть всеми частями своего маскальского тела угуу, причем даже в валюте вклада... правда, если таки национализуют,бо Сеня не сдается и повода не даёт, цепляясь за жисть всеми частями своего маскальского тела Amethyst

Повідомлень: 3781 З нами з: 05.05.21 Подякував: 252 раз. Подякували: 692 раз. Профіль 1 9 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 бер, 2023 12:56 moveton написав: Hella написав: Добрый день, подскажите, пожалуйста. Вот ходят слухи, что Сенс-банк, бывший Альфа-банк, национализируют, как Приват. Поэтому вопрос - те депозиты в Привате, которые были открыты, остались под проценты открытия до конца? Добрый день, подскажите, пожалуйста. Вот ходят слухи, что Сенс-банк, бывший Альфа-банк, национализируют, как Приват. Поэтому вопрос - те депозиты в Привате, которые были открыты, остались под проценты открытия до конца?

Не скажу за всю Одессу, но мне долларовые под какое-то там двузначное число процентов честно выплатили в дату по договору. А не должны были? Не скажу за всю Одессу, но мне долларовые под какое-то там двузначное число процентов честно выплатили в дату по договору. А не должны были?



Давно дело было и с каким-то банком, не помню уже каким, но там не национализация была, было предложение новых процентов, меньших. Кто не согласился, можно было без убытка разорвать договор, если согласился - ничего не делать, просто пересчитали. Вот всплыло в памяти. Поэтому решила уточнить.

Это я думаю, переходить ли с Мобильного на постоянный.

Спасибо за ответ. Давно дело было и с каким-то банком, не помню уже каким, но там не национализация была, было предложение новых процентов, меньших. Кто не согласился, можно было без убытка разорвать договор, если согласился - ничего не делать, просто пересчитали. Вот всплыло в памяти. Поэтому решила уточнить.Это я думаю, переходить ли с Мобильного на постоянный.Спасибо за ответ. Hella Повідомлень: 1175 З нами з: 25.08.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 бер, 2023 14:22 Ferlakur написав: На семерке у меня под Мозиллой заходило, потом попробовал установить Хром- в хроме этот самый глюк. И после этого и в Мозилле перестало заходить! Удалил хром, перезагрузил комп, - всё заработало, под мозиллой. На семерке у меня под Мозиллой заходило, потом попробовал установить Хром- в хроме этот самый глюк. И после этого и в Мозилле перестало заходить! Удалил хром, перезагрузил комп, - всё заработало, под мозиллой.

Выходит это Хром что-то там меняет в настройках системы, что после этого вход в Приват24 перестает работать? Круто! Надо и себе попробовать удалить Хром, с перезагрузкой компа. Может действительно что-то курочит в настройках. Пока же на стороне Привата приняли запрос о рассмотрении проблемы, обещали исправить в течение 1-2 дней. Но вот до сих пор никак, глюк всё так же присутствует. Придется видимо самому экспериментировать, через это удаление Хрома. Выходит это Хром что-то там меняет в настройках системы, что после этого вход в Приват24 перестает работать? Круто! Надо и себе попробовать удалить Хром, с перезагрузкой компа. Может действительно что-то курочит в настройках. Пока же на стороне Привата приняли запрос о рассмотрении проблемы, обещали исправить в течение 1-2 дней. Но вот до сих пор никак, глюк всё так же присутствует. Придется видимо самому экспериментировать, через это удаление Хрома. yuri_m Повідомлень: 1117 З нами з: 25.11.08 Подякував: 91 раз. Подякували: 823 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 236237238239 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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