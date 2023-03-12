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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239

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ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:50

  Hella написав:Добрый день, подскажите, пожалуйста. Вот ходят слухи, что Сенс-банк, бывший Альфа-банк, национализируют, как Приват. Поэтому вопрос - те депозиты в Привате, которые были открыты, остались под проценты открытия до конца?

Не скажу за всю Одессу, но мне долларовые под какое-то там двузначное число процентов честно выплатили в дату по договору. А не должны были?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:52

  Hella написав:Добрый день, подскажите, пожалуйста. Вот ходят слухи, что Сенс-банк, бывший Альфа-банк, национализируют, как Приват. Поэтому вопрос - те депозиты в Привате, которые были открыты, остались под проценты открытия до конца?

угуу, причем даже в валюте вклада... правда, если таки национализуют,
бо Сеня не сдается и повода не даёт, цепляясь за жисть всеми частями своего маскальского тела :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 12:56

  moveton написав:
  Hella написав:Добрый день, подскажите, пожалуйста. Вот ходят слухи, что Сенс-банк, бывший Альфа-банк, национализируют, как Приват. Поэтому вопрос - те депозиты в Привате, которые были открыты, остались под проценты открытия до конца?

Не скажу за всю Одессу, но мне долларовые под какое-то там двузначное число процентов честно выплатили в дату по договору. А не должны были?


Давно дело было и с каким-то банком, не помню уже каким, но там не национализация была, было предложение новых процентов, меньших. Кто не согласился, можно было без убытка разорвать договор, если согласился - ничего не делать, просто пересчитали. Вот всплыло в памяти. Поэтому решила уточнить.
Это я думаю, переходить ли с Мобильного на постоянный.
Спасибо за ответ.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:22

  Ferlakur написав:На семерке у меня под Мозиллой заходило, потом попробовал установить Хром- в хроме этот самый глюк. И после этого и в Мозилле перестало заходить! Удалил хром, перезагрузил комп, - всё заработало, под мозиллой.

Выходит это Хром что-то там меняет в настройках системы, что после этого вход в Приват24 перестает работать? Круто! Надо и себе попробовать удалить Хром, с перезагрузкой компа. Может действительно что-то курочит в настройках. Пока же на стороне Привата приняли запрос о рассмотрении проблемы, обещали исправить в течение 1-2 дней. Но вот до сих пор никак, глюк всё так же присутствует. Придется видимо самому экспериментировать, через это удаление Хрома.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 22:48

yuri_m у меня 7-ка, Хром.
хожу через - https://www.privat24.ua/?go=p24%2Fnews
Goodman
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