Hella написав:Добрый день, подскажите, пожалуйста. Вот ходят слухи, что Сенс-банк, бывший Альфа-банк, национализируют, как Приват. Поэтому вопрос - те депозиты в Привате, которые были открыты, остались под проценты открытия до конца?
Не скажу за всю Одессу, но мне долларовые под какое-то там двузначное число процентов честно выплатили в дату по договору. А не должны были?
Hella написав:Добрый день, подскажите, пожалуйста. Вот ходят слухи, что Сенс-банк, бывший Альфа-банк, национализируют, как Приват. Поэтому вопрос - те депозиты в Привате, которые были открыты, остались под проценты открытия до конца?
угуу, причем даже в валюте вклада... правда, если таки национализуют, бо Сеня не сдается и повода не даёт, цепляясь за жисть всеми частями своего маскальского тела
Hella написав:Добрый день, подскажите, пожалуйста. Вот ходят слухи, что Сенс-банк, бывший Альфа-банк, национализируют, как Приват. Поэтому вопрос - те депозиты в Привате, которые были открыты, остались под проценты открытия до конца?
Не скажу за всю Одессу, но мне долларовые под какое-то там двузначное число процентов честно выплатили в дату по договору. А не должны были?
Давно дело было и с каким-то банком, не помню уже каким, но там не национализация была, было предложение новых процентов, меньших. Кто не согласился, можно было без убытка разорвать договор, если согласился - ничего не делать, просто пересчитали. Вот всплыло в памяти. Поэтому решила уточнить. Это я думаю, переходить ли с Мобильного на постоянный. Спасибо за ответ.
Ferlakur написав:На семерке у меня под Мозиллой заходило, потом попробовал установить Хром- в хроме этот самый глюк. И после этого и в Мозилле перестало заходить! Удалил хром, перезагрузил комп, - всё заработало, под мозиллой.
Выходит это Хром что-то там меняет в настройках системы, что после этого вход в Приват24 перестает работать? Круто! Надо и себе попробовать удалить Хром, с перезагрузкой компа. Может действительно что-то курочит в настройках. Пока же на стороне Привата приняли запрос о рассмотрении проблемы, обещали исправить в течение 1-2 дней. Но вот до сих пор никак, глюк всё так же присутствует. Придется видимо самому экспериментировать, через это удаление Хрома.