Не скажу за всю Одессу, но мне долларовые под какое-то там двузначное число процентов честно выплатили в дату по договору. А не должны были?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 12:50
Не скажу за всю Одессу, но мне долларовые под какое-то там двузначное число процентов честно выплатили в дату по договору. А не должны были?
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:52
угуу, причем даже в валюте вклада... правда, если таки национализуют,
бо Сеня не сдается и повода не даёт, цепляясь за жисть всеми частями своего маскальского тела
Додано: Чет 09 бер, 2023 12:56
Давно дело было и с каким-то банком, не помню уже каким, но там не национализация была, было предложение новых процентов, меньших. Кто не согласился, можно было без убытка разорвать договор, если согласился - ничего не делать, просто пересчитали. Вот всплыло в памяти. Поэтому решила уточнить.
Это я думаю, переходить ли с Мобильного на постоянный.
Спасибо за ответ.
Додано: Нед 12 бер, 2023 14:22
Выходит это Хром что-то там меняет в настройках системы, что после этого вход в Приват24 перестает работать? Круто! Надо и себе попробовать удалить Хром, с перезагрузкой компа. Может действительно что-то курочит в настройках. Пока же на стороне Привата приняли запрос о рассмотрении проблемы, обещали исправить в течение 1-2 дней. Но вот до сих пор никак, глюк всё так же присутствует. Придется видимо самому экспериментировать, через это удаление Хрома.
Додано: Нед 12 бер, 2023 22:48
yuri_m у меня 7-ка, Хром.
хожу через -
Додано: Пон 13 бер, 2023 00:25
Підкажить, будь ласка, на сьогодні на карткові рахунки в яких банках можна здійснити переказ з КДВ без сплати комісії?
Необанк, ПУМБ, Акордбанк?
Додано: Пон 13 бер, 2023 06:27
Додано: Пон 13 бер, 2023 10:40
Я тоже так ходил до 8 марта. А с 8 числа всё, никуда не заходит, крутится вечная загрузка окна ввода логина и пароля. И ничего не помогает.
Додано: Пон 13 бер, 2023 12:44
yuri_m попробовал сейчас зайти в Приват24, также крутит кружок и не пускает дальше. Но с режима инкогнито зашло без проблем. Нужно почистить кеш и куки, и все должно заработать. У меня Windows 10, Chrome 111.0.5563.64.
Додано: Нед 19 бер, 2023 13:37
Підкажіть будь ласка, хто стикався.
При переказі з Привата на картку А-банка вказав призначення платежу.
Отримувач у А-банку зможе побачити і прочитати це призначення?
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