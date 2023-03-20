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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:24

SHURICK76 Якщо ти відправляв по IBANу, то отримувач обов'язкомо бачитеме призначення платежу, якщо з картки на картку (P2P), то скоріш за все - не побачить.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:20

  Monk23 написав:yuri_m попробовал сейчас зайти в Приват24, также крутит кружок и не пускает дальше. Но с режима инкогнито зашло без проблем. Нужно почистить кеш и куки, и все должно заработать. У меня Windows 10, Chrome 111.0.5563.64.

Ничего не помогло, ни очистка, ни инкогнито. В браузере ФФ только до загрузки окна ввода пропускает. Кстати, его сам Приват рекомендует для входа в Приват24. А вот через Хром удалось наконец-то зайти. Но это только через несколько дней после того, как написал о проблеме в техподдержку и программеры там что-то немного подшаманили в коде.
yuri_m
 
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