Monk23 написав:yuri_m
попробовал сейчас зайти в Приват24, также крутит кружок и не пускает дальше. Но с режима инкогнито зашло без проблем. Нужно почистить кеш и куки, и все должно заработать. У меня Windows 10, Chrome 111.0.5563.64.
Ничего не помогло, ни очистка, ни инкогнито. В браузере ФФ только до загрузки окна ввода пропускает. Кстати, его сам Приват рекомендует для входа в Приват24. А вот через Хром удалось наконец-то зайти. Но это только через несколько дней после того, как написал о проблеме в техподдержку и программеры там что-то немного подшаманили в коде.