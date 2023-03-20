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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:24

SHURICK76 Якщо ти відправляв по IBANу, то отримувач обов'язкомо бачитеме призначення платежу, якщо з картки на картку (P2P), то скоріш за все - не побачить.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:20

  Monk23 написав:yuri_m попробовал сейчас зайти в Приват24, также крутит кружок и не пускает дальше. Но с режима инкогнито зашло без проблем. Нужно почистить кеш и куки, и все должно заработать. У меня Windows 10, Chrome 111.0.5563.64.

Ничего не помогло, ни очистка, ни инкогнито. В браузере ФФ только до загрузки окна ввода пропускает. Кстати, его сам Приват рекомендует для входа в Приват24. А вот через Хром удалось наконец-то зайти. Но это только через несколько дней после того, как написал о проблеме в техподдержку и программеры там что-то немного подшаманили в коде.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:52

yuri_m
а в чому перевага заходу в П24 власне через ваше посилання?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:37

  greenozon написав:yuri_m
а в чому перевага заходу в П24 власне через ваше посилання?

Він старообрядець і ходить у старий П24.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:57

  klug написав:
  greenozon написав:yuri_m
а в чому перевага заходу в П24 власне через ваше посилання?

Він старообрядець і ходить у старий П24.


зрозумів, дякую, але в чому перевага старого ІБ?
до речі це посилання перекидає мене на новий ІБ, а щоб потрапити в старий є меню в новому - справа зверху "Перейти в стару версію" чи щось таке
але, дуже часто після заходу в стару версію вас перекидає назад в нову
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:13

  greenozon написав: але в чому перевага старого ІБ?

+100 до ностальгії за бородатою бабусею.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:19

Re: ПриватБанк

  greenozon написав:але в чому перевага старого ІБ?


деякі речі відсутні у новому інтерфейсі, тож навіть служба підтримки іноді радить топати до старого ІБ та робити дію там (або отримувати інформацію)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:11

  greenozon написав:yuri_m
а в чому перевага заходу в П24 власне через ваше посилання?

Через какое "ваше посилання"? Я вхожу по стандартному входу, с главной страницы сайта Приватбанка. Она не моя и не ваша, а общая для всех пользователей. Не я ее выбираю, а банк предоставляет доступ в Приват24 через нее.

  klug написав:
  greenozon написав:yuri_m
а в чому перевага заходу в П24 власне через ваше посилання?

Він старообрядець і ходить у старий П24.

Ты тупой? Сайт Привата официальный. Вход тоже официальный. Какие нах старообрядцы? Вы бы, бараны, еще 10 летней давности ссылку тут на форуме нашли и кивали на нее.

Для особо одаренных старообрядцев напоминаю, откуда идет вход в Приват24: https://privatbank.ua/
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:45

  klug написав:
  greenozon написав: але в чому перевага старого ІБ?
+100 до ностальгії за бородатою бабусею.

При бабусі був легший вхід в П24: номер телефону + пароль. Зараз вимагає ще й підтвердження через додаток.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:53

  Starikan написав:При бабусі був легший вхід в П24: номер телефону + пароль. Зараз вимагає ще й підтвердження через додаток.

В смысле классно было потому, что достаточно было увести у неосторожного клиента только пароль? :roll:
moveton
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