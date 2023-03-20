Monk23 написав:yuri_m попробовал сейчас зайти в Приват24, также крутит кружок и не пускает дальше. Но с режима инкогнито зашло без проблем. Нужно почистить кеш и куки, и все должно заработать. У меня Windows 10, Chrome 111.0.5563.64.
Ничего не помогло, ни очистка, ни инкогнито. В браузере ФФ только до загрузки окна ввода пропускает. Кстати, его сам Приват рекомендует для входа в Приват24. А вот через Хром удалось наконец-то зайти. Но это только через несколько дней после того, как написал о проблеме в техподдержку и программеры там что-то немного подшаманили в коде.
greenozon написав:yuri_m а в чому перевага заходу в П24 власне через ваше посилання?
Він старообрядець і ходить у старий П24.
зрозумів, дякую, але в чому перевага старого ІБ? до речі це посилання перекидає мене на новий ІБ, а щоб потрапити в старий є меню в новому - справа зверху "Перейти в стару версію" чи щось таке але, дуже часто після заходу в стару версію вас перекидає назад в нову
greenozon написав:yuri_m а в чому перевага заходу в П24 власне через ваше посилання?
Через какое "ваше посилання"? Я вхожу по стандартному входу, с главной страницы сайта Приватбанка. Она не моя и не ваша, а общая для всех пользователей. Не я ее выбираю, а банк предоставляет доступ в Приват24 через нее.
klug написав:
greenozon написав:yuri_m а в чому перевага заходу в П24 власне через ваше посилання?
Він старообрядець і ходить у старий П24.
Ты тупой? Сайт Привата официальный. Вход тоже официальный. Какие нах старообрядцы? Вы бы, бараны, еще 10 летней давности ссылку тут на форуме нашли и кивали на нее.