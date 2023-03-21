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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 бер, 2023 20:24
SHURICK76 Якщо ти відправляв по IBANу, то отримувач обов'язкомо бачитеме призначення платежу, якщо з картки на картку (P2P), то скоріш за все - не побачить.
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melkh
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Додано: Пон 20 бер, 2023 11:20
Monk23 написав:yuri_m
попробовал сейчас зайти в Приват24, также крутит кружок и не пускает дальше. Но с режима инкогнито зашло без проблем. Нужно почистить кеш и куки, и все должно заработать. У меня Windows 10, Chrome 111.0.5563.64.
Ничего не помогло, ни очистка, ни инкогнито. В браузере ФФ только до загрузки окна ввода пропускает. Кстати, его сам Приват рекомендует для входа в Приват24. А вот через Хром удалось наконец-то зайти. Но это только через несколько дней после того, как написал о проблеме в техподдержку и программеры там что-то немного подшаманили в коде.
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yuri_m
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Додано: Пон 20 бер, 2023 15:52
yuri_m
а в чому перевага заходу в П24 власне через ваше посилання?
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greenozon
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:37
greenozon написав:yuri_m
а в чому перевага заходу в П24 власне через ваше посилання?
Він старообрядець і ходить у старий П24.
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klug
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Додано: Пон 20 бер, 2023 16:57
klug написав: greenozon написав:yuri_m
а в чому перевага заходу в П24 власне через ваше посилання?
Він старообрядець і ходить у старий П24.
зрозумів, дякую, але в чому перевага старого ІБ?
до речі це посилання перекидає мене на новий ІБ, а щоб потрапити в старий є меню в новому - справа зверху "Перейти в стару версію" чи щось таке
але, дуже часто після заходу в стару версію вас перекидає назад в нову
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greenozon
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Додано: Пон 20 бер, 2023 17:13
greenozon написав:
але в чому перевага старого ІБ?
+100 до ностальгії за бородатою бабусею.
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klug
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Додано: Пон 20 бер, 2023 18:19
greenozon написав:
але в чому перевага старого ІБ?
деякі речі відсутні у новому інтерфейсі, тож навіть служба підтримки іноді радить топати до старого ІБ та робити дію там (або отримувати інформацію)
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DmitryZP
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Додано: Пон 20 бер, 2023 22:45
klug написав: greenozon написав:
але в чому перевага старого ІБ?
+100 до ностальгії за бородатою бабусею.
При бабусі був легший вхід в П24: номер телефону + пароль. Зараз вимагає ще й підтвердження через додаток.
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Starikan
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Додано: Пон 20 бер, 2023 22:53
Starikan написав:
При бабусі був легший вхід в П24: номер телефону + пароль. Зараз вимагає ще й підтвердження через додаток.
В смысле классно было потому, что достаточно было увести у неосторожного клиента только пароль?
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moveton
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Додано: Пон 20 бер, 2023 23:55
moveton написав: Starikan написав:
При бабусі був легший вхід в П24: номер телефону + пароль. Зараз вимагає ще й підтвердження через додаток.
В смысле классно было потому, что достаточно было увести у неосторожного клиента только пароль?
"Классно" - это ваше выражение, не приписывайте его мне. И да, вход по паролю меня вполне устраивал. И если очень страшно - давайте еще дополнительно введем идентификацию по коду через СМС.
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Starikan
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