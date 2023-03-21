Alien написав:
Ні. Просто раніше крезоїд був розумнішим. Якось запам'ятовував, якщо з одного й того ж місця та на одному й тому пристрої заходиш. А зараз - поставив телефон на зарядку, взяв ноут, ліг на диван в іншій кімнаті - треба щось глянути - заходиш а воно сцуко тебе з дивану в іншу кімнату до телефона жене. Питається - а на хіба?
И сейчас запоминает. Вот прямо сейчас перепроверил на компе: номер телефона, пароль и всё зашло. Но тут важно именно "з одного й того ж місця". Тут у меня статический белый IP. Знаю, что если через мобильный инет подключаться, то 2FA (это, кстати, не обязательно мобильным приложением. Если оно считается недоступным, то будет через SMS) будет на каждом входе. Оно и не удивительно: там публичный адрес очень переменчивый.