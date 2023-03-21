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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 238239240241

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:55

  moveton написав:
  Starikan написав:При бабусі був легший вхід в П24: номер телефону + пароль. Зараз вимагає ще й підтвердження через додаток.

В смысле классно было потому, что достаточно было увести у неосторожного клиента только пароль? :roll:

Ні. Просто раніше крезоїд був розумнішим. Якось запам'ятовував, якщо з одного й того ж місця та на одному й тому пристрої заходиш. А зараз - поставив телефон на зарядку, взяв ноут, ліг на диван в іншій кімнаті - треба щось глянути - заходиш а воно сцуко тебе з дивану в іншу кімнату до телефона жене. Питається - а на хіба?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:19

  Alien написав:Ні. Просто раніше крезоїд був розумнішим. Якось запам'ятовував, якщо з одного й того ж місця та на одному й тому пристрої заходиш. А зараз - поставив телефон на зарядку, взяв ноут, ліг на диван в іншій кімнаті - треба щось глянути - заходиш а воно сцуко тебе з дивану в іншу кімнату до телефона жене. Питається - а на хіба?

И сейчас запоминает. Вот прямо сейчас перепроверил на компе: номер телефона, пароль и всё зашло. Но тут важно именно "з одного й того ж місця". Тут у меня статический белый IP. Знаю, что если через мобильный инет подключаться, то 2FA (это, кстати, не обязательно мобильным приложением. Если оно считается недоступным, то будет через SMS) будет на каждом входе. Оно и не удивительно: там публичный адрес очень переменчивый.
moveton
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  #<1 ... 238239240241
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