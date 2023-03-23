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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 238239240241 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 40 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 8% 3 2- Погане. Некомпетентне. 10% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 13 4- Добре. Як і повинно бути. 43% 17 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 8% 3 Всього голосів : 40 Додано: Пон 20 бер, 2023 23:55 moveton написав: Starikan написав: При бабусі був легший вхід в П24: номер телефону + пароль. Зараз вимагає ще й підтвердження через додаток. При бабусі був легший вхід в П24: номер телефону + пароль. Зараз вимагає ще й підтвердження через додаток.

В смысле классно было потому, что достаточно было увести у неосторожного клиента только пароль? В смысле классно было потому, что достаточно было увести у неосторожного клиента только пароль?

Ні. Просто раніше крезоїд був розумнішим. Якось запам'ятовував, якщо з одного й того ж місця та на одному й тому пристрої заходиш. А зараз - поставив телефон на зарядку, взяв ноут, ліг на диван в іншій кімнаті - треба щось глянути - заходиш а воно сцуко тебе з дивану в іншу кімнату до телефона жене. Питається - а на хіба? Ні. Просто раніше крезоїд був розумнішим. Якось запам'ятовував, якщо з одного й того ж місця та на одному й тому пристрої заходиш. А зараз - поставив телефон на зарядку, взяв ноут, ліг на диван в іншій кімнаті - треба щось глянути - заходиш а воно сцуко тебе з дивану в іншу кімнату до телефона жене. Питається - а на хіба? Alien Повідомлень: 1649 З нами з: 12.01.20 Подякував: 54 раз. Подякували: 453 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 бер, 2023 00:19 Alien написав: Ні. Просто раніше крезоїд був розумнішим. Якось запам'ятовував, якщо з одного й того ж місця та на одному й тому пристрої заходиш. А зараз - поставив телефон на зарядку, взяв ноут, ліг на диван в іншій кімнаті - треба щось глянути - заходиш а воно сцуко тебе з дивану в іншу кімнату до телефона жене. Питається - а на хіба? Ні. Просто раніше крезоїд був розумнішим. Якось запам'ятовував, якщо з одного й того ж місця та на одному й тому пристрої заходиш. А зараз - поставив телефон на зарядку, взяв ноут, ліг на диван в іншій кімнаті - треба щось глянути - заходиш а воно сцуко тебе з дивану в іншу кімнату до телефона жене. Питається - а на хіба?

И сейчас запоминает. Вот прямо сейчас перепроверил на компе: номер телефона, пароль и всё зашло. Но тут важно именно "з одного й того ж місця". Тут у меня статический белый IP. Знаю, что если через мобильный инет подключаться, то 2FA (это, кстати, не обязательно мобильным приложением. Если оно считается недоступным, то будет через SMS) будет на каждом входе. Оно и не удивительно: там публичный адрес очень переменчивый. И сейчас запоминает. Вот прямо сейчас перепроверил на компе: номер телефона, пароль и всё зашло. Но тут важно именно "з одного й того ж місця". Тут у меня статический белый IP. Знаю, что если через мобильный инет подключаться, то 2FA (это, кстати, не обязательно мобильным приложением. Если оно считается недоступным, то будет через SMS) будет на каждом входе. Оно и не удивительно: там публичный адрес очень переменчивый. moveton

Повідомлень: 3090 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 бер, 2023 11:21 Потерли мои посты про вход в Приват24. А зря! Потому что там проблема глубокая, как оказалось. Техподдержка ответила, что вход с компа возможен только через новейшие версии браузера. А это значит придется обновлять, у кого стоит не самая свежая версия. И Винду надо для этого иметь минимум 10, а лучше 11. Ибо для Винды 7 тот же Мозилла или Хром имеют самую свежую версию 109 и дальше уже обновления нет, а надо 111 - так сказали в поддержке Приватбанка. Зайти в Приват24 все же пока можно с "семерки" и через более старые браузеры, но для этого надо заходить по ссылке privat24.ua , а не через обновленную версию next.privat24.ua



Просьба не удалять этот пост, поскольку есть еще много клиентов банка, которые пользуются ПК с операционкой 7 версии. yuri_m Повідомлень: 1120 З нами з: 25.11.08 Подякував: 92 раз. Подякували: 823 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 бер, 2023 11:32 yuri_m

Ну может хоть банк научит некоторых обновлять свои дырявые ОС



P.S. Правильно делает, ибо нефиг. Ну может хоть банк научит некоторых обновлять свои дырявые ОСP.S. Правильно делает, ибо нефиг. Vorlon Повідомлень: 10476 З нами з: 14.06.13 Подякував: 490 раз. Подякували: 1141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 бер, 2023 11:37 yuri_m написав: Ибо для Винды 7 тот же Мозилла или Хром имеют самую свежую версию 109 и дальше уже обновления нет, а надо 111 - так сказали в поддержке Приватбанка. Зайти в Приват24 все же пока можно с "семерки" и через более старые браузеры, но для этого надо заходить по ссылке privat24.ua , а не через обновленную версию next.privat24.ua Ибо для Винды 7 тот же Мозилла или Хром имеют самую свежую версию 109 и дальше уже обновления нет, а надо 111 - так сказали в поддержке Приватбанка. Зайти в Приват24 все же пока можно с "семерки" и через более старые браузеры, но для этого надо заходить по ссылке, а не через обновленную версию

Пост-то, конечно, можно и не удалять, но... У меня на Win 7 Firefox 109 и почему-то сам настойчиво требует обновить себя на "не существующий" 111.0.1. И на next.privat24.ua я в нём только что зашёл. Ничего там после ввода телефона и пароля особенного не крутилось. Пост-то, конечно, можно и не удалять, но... У меня на Win 7 Firefox 109 и почему-то сам настойчиво требует обновить себя на "не существующий" 111.0.1. И на next.privat24.ua я в нём только что зашёл. Ничего там после ввода телефона и пароля особенного не крутилось. moveton

Повідомлень: 3090 З нами з: 23.03.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 329 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 238239240241 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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