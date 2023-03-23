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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 238239240241

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ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:55

  moveton написав:
  Starikan написав:При бабусі був легший вхід в П24: номер телефону + пароль. Зараз вимагає ще й підтвердження через додаток.

В смысле классно было потому, что достаточно было увести у неосторожного клиента только пароль? :roll:

Ні. Просто раніше крезоїд був розумнішим. Якось запам'ятовував, якщо з одного й того ж місця та на одному й тому пристрої заходиш. А зараз - поставив телефон на зарядку, взяв ноут, ліг на диван в іншій кімнаті - треба щось глянути - заходиш а воно сцуко тебе з дивану в іншу кімнату до телефона жене. Питається - а на хіба?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:19

  Alien написав:Ні. Просто раніше крезоїд був розумнішим. Якось запам'ятовував, якщо з одного й того ж місця та на одному й тому пристрої заходиш. А зараз - поставив телефон на зарядку, взяв ноут, ліг на диван в іншій кімнаті - треба щось глянути - заходиш а воно сцуко тебе з дивану в іншу кімнату до телефона жене. Питається - а на хіба?

И сейчас запоминает. Вот прямо сейчас перепроверил на компе: номер телефона, пароль и всё зашло. Но тут важно именно "з одного й того ж місця". Тут у меня статический белый IP. Знаю, что если через мобильный инет подключаться, то 2FA (это, кстати, не обязательно мобильным приложением. Если оно считается недоступным, то будет через SMS) будет на каждом входе. Оно и не удивительно: там публичный адрес очень переменчивый.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:21

Потерли мои посты про вход в Приват24. А зря! Потому что там проблема глубокая, как оказалось. Техподдержка ответила, что вход с компа возможен только через новейшие версии браузера. А это значит придется обновлять, у кого стоит не самая свежая версия. И Винду надо для этого иметь минимум 10, а лучше 11. Ибо для Винды 7 тот же Мозилла или Хром имеют самую свежую версию 109 и дальше уже обновления нет, а надо 111 - так сказали в поддержке Приватбанка. Зайти в Приват24 все же пока можно с "семерки" и через более старые браузеры, но для этого надо заходить по ссылке privat24.ua , а не через обновленную версию next.privat24.ua

Просьба не удалять этот пост, поскольку есть еще много клиентов банка, которые пользуются ПК с операционкой 7 версии.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:32

yuri_m
Ну может хоть банк научит некоторых обновлять свои дырявые ОС :lol:

P.S. Правильно делает, ибо нефиг.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 11:37

  yuri_m написав:Ибо для Винды 7 тот же Мозилла или Хром имеют самую свежую версию 109 и дальше уже обновления нет, а надо 111 - так сказали в поддержке Приватбанка. Зайти в Приват24 все же пока можно с "семерки" и через более старые браузеры, но для этого надо заходить по ссылке privat24.ua , а не через обновленную версию next.privat24.ua

Пост-то, конечно, можно и не удалять, но... У меня на Win 7 Firefox 109 и почему-то сам настойчиво требует обновить себя на "не существующий" 111.0.1. И на next.privat24.ua я в нём только что зашёл. Ничего там после ввода телефона и пароля особенного не крутилось.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:38

Re: ПриватБанк

  yuri_m написав:Зайти в Приват24 все же пока можно с "семерки" и через более старые браузеры, но для этого надо заходить по ссылке privat24.ua , а не через обновленную версию next.privat24.ua

Діду, ходжу з 7ки за посиланням
https://next.privat24.ua/?phone=380ххххххххх
через Хром
Версия 109.0.5414.120 (Официальная сборка), (64 бит)
.... поки проблем немає
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:47

А через ХР-рюху входит, а то что-то у вас слмшком все новое.
demichh
 
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