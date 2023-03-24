Додано: Чет 23 бер, 2023 11:21

Потерли мои посты про вход в Приват24. А зря! Потому что там проблема глубокая, как оказалось. Техподдержка ответила, что вход с компа возможен только через новейшие версии браузера. А это значит придется обновлять, у кого стоит не самая свежая версия. И Винду надо для этого иметь минимум 10, а лучше 11. Ибо для Винды 7 тот же Мозилла или Хром имеют самую свежую версию 109 и дальше уже обновления нет, а надо 111 - так сказали в поддержке Приватбанка. Зайти в Приват24 все же пока можно с "семерки" и через более старые браузеры, но для этого надо заходить по ссылке privat24.ua , а не через обновленную версию next.privat24.ua



Просьба не удалять этот пост, поскольку есть еще много клиентов банка, которые пользуются ПК с операционкой 7 версии.