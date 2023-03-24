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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:29

Re: ПриватБанк

  yuri_m написав:Через Нехт вечная загрузка.
Я наблюдал вечную загрузку, когда пенсионеры использовали ссылку, в которой была прописана использование русской локализации. На тот момент Приват выпилил данную локализацию из своих сервисов.
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  #<1 ... 239240241242
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