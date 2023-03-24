Я наблюдал вечную загрузку, когда пенсионеры использовали ссылку, в которой была прописана использование русской локализации. На тот момент Приват выпилил данную локализацию из своих сервисов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:29
Re: ПриватБанк
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