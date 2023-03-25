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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:29

Re: ПриватБанк

  yuri_m написав:Через Нехт вечная загрузка.
Я наблюдал вечную загрузку, когда пенсионеры использовали ссылку, в которой была прописана использование русской локализации. На тот момент Приват выпилил данную локализацию из своих сервисов.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:02

Re: ПриватБанк

Неадекватные из Приватбанка придумали отказывать в выплате ФГВФО наличными в отделении ПБ (начисление выплаты чз ПБ24 заранее подтверждено) и необоснованно требуют для выплаты "довідку з міграційної служби" (при том, что адрес проживания, резидент, Украина, не менялся более 10 лет)

Пошел в другой банк и получил выплату за 5 минут!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:24

На горячке говорят выплатить фгвфл могут на карту и через кассу. В отделении банка на кассу не выплачивают.
Интересно заполнено в заявлени на получение перевода приматмани поле "отправитель": АТ айбокс банк :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:53

  demichh написав:Интересно заполнено в заявлени на получение перевода приматмани поле "отправитель": АТ айбокс банк :)

Звичка - друга натура. Коробка востаннє розкидала гроші від гемблінгу на фізиків :wink:
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:49

  demichh написав:На горячке говорят выплатить фгвфл могут на карту и через кассу. В отделении банка на кассу не выплачивают.
Интересно заполнено в заявлени на получение перевода приматмани поле "отправитель": АТ айбокс банк :)

А при выплате от Форварда писало, что отправитель Банк Форвард
vcy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:09

  demichh написав:На горячке говорят выплатить фгвфл могут на карту и через кассу. В отделении банка на кассу не выплачивают.
Интересно заполнено в заявлени на получение перевода приматмани поле "отправитель": АТ айбокс банк :)


Именно так!!! В отделении ПБ эти животные отказываются налом выплачивать, но делают это подленько: "принесите довидку из миграционной службы" (при том, что прописка резидента Украины не менялось более 10 лет!!)
на ликвидацию эту дрянь!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:24

  Howl написав:
  yuri_m написав:Через Нехт вечная загрузка.
Я наблюдал вечную загрузку, когда пенсионеры использовали ссылку, в которой была прописана использование русской локализации. На тот момент Приват выпилил данную локализацию из своих сервисов.

Очень интересный текст... Явно на полных баранов рассчитанный. Вот только где в этой официальной ссылке next.privat24.ua "использование русской локации"? А ведь именно по ней идет зависание окна ввода логина и пароля, если браузер не самой последней версии, да еще и в Вин7.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 05:12

Re: ПриватБанк

yuri_m, это был смысл в том, что из-за сохраненных куков в браузере мог наблюдаться данный инцидент.
Потом, как вариант, попробовать разные браузеры на разных движках.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:50

  yuri_m написав:
  moveton написав:У меня на Win 7 Firefox 109 и почему-то сам настойчиво требует обновить себя на "не существующий" 111.0.1. И на next.privat24.ua я в нём только что зашёл. Ничего там после ввода телефона и пароля особенного не крутилось.

Может он и требует сам себя обновить, однако для Вин 7 последняя доступная версия ФФ - это 109. Так сказано в официальном релизе.

Ну, не знаю.
Вин7-64, стоит FF 111.0.1 (64). Так что - вполне себе существует v111.
Всё открывается норм, и приват в том числе.
Есть свои приколы, но они в любом браузере есть.
mustbe
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