Я наблюдал вечную загрузку, когда пенсионеры использовали ссылку, в которой была прописана использование русской локализации. На тот момент Приват выпилил данную локализацию из своих сервисов.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:29
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:02
Re: ПриватБанк
Неадекватные из Приватбанка придумали отказывать в выплате ФГВФО наличными в отделении ПБ (начисление выплаты чз ПБ24 заранее подтверждено) и необоснованно требуют для выплаты "довідку з міграційної служби" (при том, что адрес проживания, резидент, Украина, не менялся более 10 лет)
Пошел в другой банк и получил выплату за 5 минут!!!
Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:24
На горячке говорят выплатить фгвфл могут на карту и через кассу. В отделении банка на кассу не выплачивают.
Интересно заполнено в заявлени на получение перевода приматмани поле "отправитель": АТ айбокс банк
Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:53
Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:49
Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:09
Именно так!!! В отделении ПБ эти животные отказываются налом выплачивать, но делают это подленько: "принесите довидку из миграционной службы" (при том, что прописка резидента Украины не менялось более 10 лет!!)
на ликвидацию эту дрянь!
Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:24
Очень интересный текст... Явно на полных баранов рассчитанный. Вот только где в этой официальной ссылке next.privat24.ua "использование русской локации"? А ведь именно по ней идет зависание окна ввода логина и пароля, если браузер не самой последней версии, да еще и в Вин7.
Додано: Суб 25 бер, 2023 05:12
Re: ПриватБанк
yuri_m, это был смысл в том, что из-за сохраненных куков в браузере мог наблюдаться данный инцидент.
Потом, как вариант, попробовать разные браузеры на разных движках.
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:50
Ну, не знаю.
Вин7-64, стоит FF 111.0.1 (64). Так что - вполне себе существует v111.
Всё открывается норм, и приват в том числе.
Есть свои приколы, но они в любом браузере есть.
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