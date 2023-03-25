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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 бер, 2023 13:29
yuri_m написав:
Через Нехт вечная загрузка.
Я наблюдал вечную загрузку, когда пенсионеры использовали ссылку, в которой была прописана использование русской локализации. На тот момент Приват выпилил данную локализацию из своих сервисов.
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 16:02
Неадекватные из Приватбанка придумали отказывать в выплате ФГВФО наличными в отделении ПБ (начисление выплаты чз ПБ24 заранее подтверждено) и необоснованно требуют для выплаты "довідку з міграційної служби" (при том, что адрес проживания, резидент, Украина, не менялся более 10 лет)
Пошел в другой банк и получил выплату за 5 минут!!!
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 17:24
На горячке говорят выплатить фгвфл могут на карту и через кассу. В отделении банка на кассу не выплачивают.
Интересно заполнено в заявлени на получение перевода приматмани поле "отправитель": АТ айбокс банк
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 18:49
demichh написав:
На горячке говорят выплатить фгвфл могут на карту и через кассу. В отделении банка на кассу не выплачивают.
Интересно заполнено в заявлени на получение перевода приматмани поле "отправитель": АТ айбокс банк
А при выплате от Форварда писало, что отправитель Банк Форвард
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:09
demichh написав:
На горячке говорят выплатить фгвфл могут на карту и через кассу. В отделении банка на кассу не выплачивают.
Интересно заполнено в заявлени на получение перевода приматмани поле "отправитель": АТ айбокс банк
Именно так!!! В отделении ПБ эти животные отказываются налом выплачивать, но делают это подленько: "принесите довидку из миграционной службы" (при том, что прописка резидента Украины не менялось более 10 лет!!)
на ликвидацию эту дрянь!
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:24
Howl написав: yuri_m написав:
Через Нехт вечная загрузка.
Я наблюдал вечную загрузку, когда пенсионеры использовали ссылку, в которой была прописана использование русской локализации. На тот момент Приват выпилил данную локализацию из своих сервисов.
Очень интересный текст... Явно на полных баранов рассчитанный. Вот только где в этой официальной ссылке next.privat24.ua
"использование русской локации"? А ведь именно по ней идет зависание окна ввода логина и пароля, если браузер не самой последней версии, да еще и в Вин7.
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yuri_m
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Додано: Суб 25 бер, 2023 05:12
yuri_m, это был смысл в том, что из-за сохраненных куков в браузере мог наблюдаться данный инцидент.
Потом, как вариант, попробовать разные браузеры на разных движках.
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Howl
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Додано: Суб 25 бер, 2023 11:50
yuri_m написав: moveton написав:
У меня на Win 7 Firefox 109 и почему-то сам настойчиво требует обновить себя на "не существующий" 111.0.1. И на next.privat24.ua я в нём только что зашёл. Ничего там после ввода телефона и пароля особенного не крутилось.
Может он и требует сам себя обновить, однако для Вин 7 последняя доступная версия ФФ - это 109. Так сказано в официальном релизе.
Ну, не знаю.
Вин7-64, стоит FF 111.0.1 (64). Так что - вполне себе существует v111.
Всё открывается норм, и приват в том числе.
Есть свои приколы, но они в любом браузере есть.
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Додано: Суб 25 бер, 2023 15:40
mustbe написав: yuri_m написав: moveton написав:
У меня на Win 7 Firefox 109 и почему-то сам настойчиво требует обновить себя на "не существующий" 111.0.1. И на next.privat24.ua я в нём только что зашёл. Ничего там после ввода телефона и пароля особенного не крутилось.
Может он и требует сам себя обновить, однако для Вин 7 последняя доступная версия ФФ - это 109. Так сказано в официальном релизе.
Ну, не знаю.
Вин7-64, стоит FF 111.0.1 (64). Так что - вполне себе существует v111.
Всё открывается норм, и приват в том числе.
Есть свои приколы, но они в любом браузере есть.
а в чем смысл вин7? это и железо нужно старое, на новое драйверов нет
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