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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 240241242243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 01:16

Подскажите виртуальную долларовую карту можно пополнить через терминал или только через кассу?
Danik
 
Повідомлень: 559
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2174 раз.
Подякували: 190 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 01:19

  nekefer написав:а в чем смысл вин7? это и железо нужно старое, на новое драйверов нет

В виртуальных машинах. Я предпочитаю в банки ходить из чистого окружения. 7-ка была самое то для современного железа, и их можно было запускать несколько копий одновременно без особого ущерба для общей производительности системы. А Windows 10 или 11 не любой и не виртуальный компьютер комфортно выдерживает, не говоря о виртуальном.
M-Audio
 
Повідомлень: 2761
З нами з: 23.03.11
Подякував: 540 раз.
Подякували: 392 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 01:26

  Danik написав:Подскажите виртуальную долларовую карту можно пополнить через терминал или только через кассу?

И да и нет. Зависит от того виртуальная - это интернет или диджитал.
moveton
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Повідомлень: 3096
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 330 раз.
 
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  #<1 ... 240241242243
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