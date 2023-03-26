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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 бер, 2023 01:16
Подскажите виртуальную долларовую карту можно пополнить через терминал или только через кассу?
Додано: Нед 26 бер, 2023 01:19
В виртуальных машинах. Я предпочитаю в банки ходить из чистого окружения. 7-ка была самое то для современного железа, и их можно было запускать несколько копий одновременно без особого ущерба для общей производительности системы. А Windows 10 или 11 не любой и не виртуальный компьютер комфортно выдерживает, не говоря о виртуальном.
Додано: Нед 26 бер, 2023 01:26
Додано: Нед 26 бер, 2023 08:23
ясна, я в этих машинах не разбираюсь, просто старый МФУ не имеет драйверов на вин10/11, а новый комп не имеет драйверов на вин7
на хакеров всех этих уже пофик, у пролетариев нечего взять
Додано: Нед 26 бер, 2023 10:40
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