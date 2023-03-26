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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 бер, 2023 01:16
Подскажите виртуальную долларовую карту можно пополнить через терминал или только через кассу?
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Danik
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Додано: Нед 26 бер, 2023 01:19
nekefer написав:
а в чем смысл вин7? это и железо нужно старое, на новое драйверов нет
В виртуальных машинах. Я предпочитаю в банки ходить из чистого окружения. 7-ка была самое то для современного железа, и их можно было запускать несколько копий одновременно без особого ущерба для общей производительности системы. А Windows 10 или 11 не любой и не виртуальный компьютер комфортно выдерживает, не говоря о виртуальном.
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M-Audio
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Додано: Нед 26 бер, 2023 01:26
Danik написав:
Подскажите виртуальную долларовую карту можно пополнить через терминал или только через кассу?
И да и нет. Зависит от того виртуальная - это интернет или диджитал.
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moveton
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Додано: Нед 26 бер, 2023 08:23
M-Audio написав: nekefer написав:
а в чем смысл вин7? это и железо нужно старое, на новое драйверов нет
В виртуальных машинах. Я предпочитаю в банки ходить из чистого окружения. 7-ка была самое то для современного железа, и их можно было запускать несколько копий одновременно без особого ущерба для общей производительности системы. А Windows 10 или 11 не любой и не виртуальный компьютер комфортно выдерживает, не говоря о виртуальном.
ясна, я в этих машинах не разбираюсь, просто старый МФУ не имеет драйверов на вин10/11, а новый комп не имеет драйверов на вин7
на хакеров всех этих уже пофик, у пролетариев нечего взять
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nekefer
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Додано: Нед 26 бер, 2023 10:40
moveton написав: Danik написав:
Подскажите виртуальную долларовую карту можно пополнить через терминал или только через кассу?
И да и нет. Зависит от того виртуальная - это интернет или диджитал.
Дополню - Виртуальная интернет карта долларовая.
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Danik
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Додано: Нед 26 бер, 2023 12:42
Danik написав: moveton написав: Danik написав:
Подскажите виртуальную долларовую карту можно пополнить через терминал или только через кассу?
И да и нет. Зависит от того виртуальная - это интернет или диджитал.
Дополню - Виртуальная интернет карта долларовая.
Интернет - нельзя. Тумба об этом скажет явным текстом. Другой вопрос, что некоторых устраивает пополнить в тумбе долларовый Приват-вклад (их уже разрешают открывать), а потом с него перебросить на любую свою карту, но формально это уже не будет пополнением интернет карты в тумбе.
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moveton
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Додано: Нед 26 бер, 2023 19:16
Якщо робити переказ на кдв привата з карти іншого укр. банку, то комісія з боку привата 0,5% максимум 50 грн.?
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otshelnick1
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