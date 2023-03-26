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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 240241242243

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ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 01:16

Подскажите виртуальную долларовую карту можно пополнить через терминал или только через кассу?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 01:19

  nekefer написав:а в чем смысл вин7? это и железо нужно старое, на новое драйверов нет

В виртуальных машинах. Я предпочитаю в банки ходить из чистого окружения. 7-ка была самое то для современного железа, и их можно было запускать несколько копий одновременно без особого ущерба для общей производительности системы. А Windows 10 или 11 не любой и не виртуальный компьютер комфортно выдерживает, не говоря о виртуальном.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 01:26

  Danik написав:Подскажите виртуальную долларовую карту можно пополнить через терминал или только через кассу?

И да и нет. Зависит от того виртуальная - это интернет или диджитал.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 08:23

  M-Audio написав:
  nekefer написав:а в чем смысл вин7? это и железо нужно старое, на новое драйверов нет

В виртуальных машинах. Я предпочитаю в банки ходить из чистого окружения. 7-ка была самое то для современного железа, и их можно было запускать несколько копий одновременно без особого ущерба для общей производительности системы. А Windows 10 или 11 не любой и не виртуальный компьютер комфортно выдерживает, не говоря о виртуальном.

ясна, я в этих машинах не разбираюсь, просто старый МФУ не имеет драйверов на вин10/11, а новый комп не имеет драйверов на вин7 :|
на хакеров всех этих уже пофик, у пролетариев нечего взять :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 10:40

  moveton написав:
  Danik написав:Подскажите виртуальную долларовую карту можно пополнить через терминал или только через кассу?

И да и нет. Зависит от того виртуальная - это интернет или диджитал.


Дополню - Виртуальная интернет карта долларовая.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 12:42

  Danik написав:
  moveton написав:
  Danik написав:Подскажите виртуальную долларовую карту можно пополнить через терминал или только через кассу?

И да и нет. Зависит от того виртуальная - это интернет или диджитал.


Дополню - Виртуальная интернет карта долларовая.

Интернет - нельзя. Тумба об этом скажет явным текстом. Другой вопрос, что некоторых устраивает пополнить в тумбе долларовый Приват-вклад (их уже разрешают открывать), а потом с него перебросить на любую свою карту, но формально это уже не будет пополнением интернет карты в тумбе.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:16

Re: ПриватБанк

Якщо робити переказ на кдв привата з карти іншого укр. банку, то комісія з боку привата 0,5% максимум 50 грн.?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 21:23

Столкнулся с очень интересной ситуацией.

Товарищу пришли деньги на карту Привата. Он тут же пытается вывести их по тропинке на Нео. Делает это через мобильное приложение и... "операция заблокирована по требованиям безопасности". WTF? Звонит на 3700, я просто был рядом, ему говорят: "бла-бла-бла... попробуйте повторить эту операцию через веб-версию Приват24". Немая сцена... ????
"- Зайдите в Гугл, там введите www.privat24 (не помню точно, куда его послали)...и через веб-версию отправьте"

Что делать. Он так делает - и все проходит.
Сегодня звонит мне и говорит: "История повторяется. Опять не удалось отправить через мобильное приложение. Опять предложили бросать через веб-версию... "

У кого-то было нечто подобное? Что это вообще за фигня? Корезоид вообще поехал, что ли?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 21:44

Re: ПриватБанк

  Искатель написав:Корезоид вообще поехал, что ли?

недописали блок в моб версии.
когда меняете условия по депозиту - в старую Веб версию закидивает.
такие они "писатели" .
Goodman
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