Додано: Нед 26 бер, 2023 21:23

Столкнулся с очень интересной ситуацией.Товарищу пришли деньги на карту Привата. Он тут же пытается вывести их по тропинке на Нео. Делает это через мобильное приложение и... "операция заблокирована по требованиям безопасности". WTF? Звонит на 3700, я просто был рядом, ему говорят: "бла-бла-бла... попробуйте повторить эту операцию через веб-версию Приват24". Немая сцена... ????"- Зайдите в Гугл, там введите(не помню точно, куда его послали)...и через веб-версию отправьте"Что делать. Он так делает - и все проходит.Сегодня звонит мне и говорит: "История повторяется. Опять не удалось отправить через мобильное приложение. Опять предложили бросать через веб-версию... "У кого-то было нечто подобное? Что это вообще за фигня? Корезоид вообще поехал, что ли?