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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 241242243244

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ПриватБанк 3.3 5 40
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:04

  valeriy59 написав:А яки зараз на даний час ліміти переказів з карти на карту в гривні з привата на приват? І на який термін? Чи правда що 29999 на місяць?

Откуда такая чушь? Даже тут свистят, что это только про P2P вывод из Привата за рубеж. Не знаю кого это парит. Внутри Украины там же написано, что вывод - до 90к в месяц. А внутри банка, вроде, всё так же: 100 переводов в месяц и по сумме каждый... даже не знаю по сколько максимум. https://next.privat24.ua/money-transfer/card пишет: "Якщо переказуєте кошти онлайн клієнту ПриватБанку, максимальна сума одного переказу необмежена". Я получал и больше 100к одним переводом.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:15

Re: ПриватБанк

Искатель написав:У кого-то было нечто подобное? Что это вообще за фигня? Корезоид вообще поехал, что ли?

Було один раз в 2021р. (сума 40к) через додаток, також заблокували, після "гестапо" через веб-версію пройшло.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:13

Re: ПриватБанк

А как можно соединится с живым оператором в каком либо чате?
В приват24 по кругу с робобабой переписуюсь.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:18

  Arbitr написав:А как можно соединится с живым оператором в каком либо чате?
В приват24 по кругу с робобабой переписуюсь.

А если не тот чат, что в Приват24, а тот, что в правом нижнем углу на https://privatbank.ua/ ? Пару недель назад мне там живой человек отвечал и особенной моей интуиции для переключения на него не требовалось. Кажется, просто писал вопрос и он подключился.
moveton
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