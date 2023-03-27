Откуда такая чушь? Даже
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 12:04
Откуда такая чушь? Даже
Додано: Пон 27 бер, 2023 12:15
Re: ПриватБанк
Було один раз в 2021р. (сума 40к) через додаток, також заблокували, після "гестапо" через веб-версію пройшло.
Додано: Пон 27 бер, 2023 13:13
Re: ПриватБанк
А как можно соединится с живым оператором в каком либо чате?
В приват24 по кругу с робобабой переписуюсь.
Додано: Пон 27 бер, 2023 13:18
А если не тот чат, что в Приват24, а тот, что в правом нижнем углу на
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