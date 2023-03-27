valeriy59 написав:А яки зараз на даний час ліміти переказів з карти на карту в гривні з привата на приват? І на який термін? Чи правда що 29999 на місяць?
Откуда такая чушь? Даже тут свистят, что это только про P2P вывод из Привата за рубеж. Не знаю кого это парит. Внутри Украины там же написано, что вывод - до 90к в месяц. А внутри банка, вроде, всё так же: 100 переводов в месяц и по сумме каждый... даже не знаю по сколько максимум. https://next.privat24.ua/money-transfer/card пишет: "Якщо переказуєте кошти онлайн клієнту ПриватБанку, максимальна сума одного переказу необмежена". Я получал и больше 100к одним переводом.
Arbitr написав:А как можно соединится с живым оператором в каком либо чате? В приват24 по кругу с робобабой переписуюсь.
А если не тот чат, что в Приват24, а тот, что в правом нижнем углу на https://privatbank.ua/ ? Пару недель назад мне там живой человек отвечал и особенной моей интуиции для переключения на него не требовалось. Кажется, просто писал вопрос и он подключился.
moveton написав:А если не тот чат, что в Приват24, а тот, что в правом нижнем углу на https://privatbank.ua/ ?
Спасибо, попробовал. Но увы, уже больше часа вопрос без ответа висит. Возможно днем стоит попробовать.
Да, пожалуй. Я в 15 часов рабочего дня беседовал. Вообще, я так понимаю, что этот чат то же самое, что и аналогичный чат в веб версии Приват24, только там сразу аутентификация проходит. Так что или написать такую простыню текста, чтобы робот уверился, что ему не по зубам, или, как выше советовали, открытым текстом звать специалиста.