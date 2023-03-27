Додано: Пон 27 бер, 2023 12:04

valeriy59 написав: А яки зараз на даний час ліміти переказів з карти на карту в гривні з привата на приват? І на який термін? Чи правда що 29999 на місяць? А яки зараз на даний час ліміти переказів з карти на карту в гривні з привата на приват? І на який термін? Чи правда що 29999 на місяць?

Откуда такая чушь? Дажесвистят, что это только про P2P вывод из Привата за рубеж. Не знаю кого это парит. Внутри Украины там же написано, что вывод - до 90к в месяц. А внутри банка, вроде, всё так же: 100 переводов в месяц и по сумме каждый... даже не знаю по сколько максимум.пишет: "Якщо переказуєте кошти онлайн клієнту ПриватБанку, максимальна сума одного переказу необмежена". Я получал и больше 100к одним переводом.