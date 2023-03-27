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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 21:11
Goodman написав:
членство в голд-клубе здорово помогагает, согласно стандарту обслуживания, вас сразу перекидают на голд, и там только живой оператор.
А для него не достаточно иметь голд карточки? Такое добро есть, а чтобы сразу человек был - не заметил.
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